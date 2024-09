‘Bij Van Persie zit er duizend procent meer idee achter dan bij Priske’

Aad de Mos heeft meer vertrouwen in Robin van Persie als trainer dan in Brian Priske, zo vertelt hij in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Hoewel eerstgenoemde met sc Heerenveen zaterdagavond met liefst 9-1 onderuitging op bezoek bij AZ, ziet De Mos wel meer structuur bij de Friezen dan bij Feyenoord.

Priske heeft bij Feyenoord de loodzware taak om Arne Slot op te volgen. Daarnaast zijn er een hoop nieuwe speler bijgekomen, maar kwamen deze grotendeels laat. “Dus je zou Priske nog wat kansen moeten geven”, begint De Mos. “Maar in tegenstelling tot bij Van Persie, hoe raar het ook klinkt, zit er weinig visie in.” Volgens de oud-trainer wordt het elftal van de Rotterdammers uit elkaar getrokken. “Het middenveld is onbestaand, daar kan een verhuiswagen tussen. Dus het zit tactisch niet goed in elkaar.”

Hoewel de spelers volgens De Mos nog moeten wennen bij Feyenoord en Priske meer tijd moet krijgen, is dit er niet. “Je krijgt nu een loodzwaar programma, dus ik hou mijn hart vast voor Priske.” Vervolgens krijgt de voormalig verdediger de vraag of hij bij Van Persie dus meer ideeën ziet dan bij de Deense trainer van Feyenoord. “Duizend procent”, antwoordt hij stellig.

De Mos ziet dat de spelers van Heerenveen meer een team zijn. “Die jongens doen iets met elkaar. Dit (bij Feyenoord, red.) zijn allemaal losse flodders, waarvan je niet weet, als je mee zit te denken, wie wat gaat doen.” Bij Heerenveen heeft de voormalig trainer dat helemaal niet en kan hij meedenken met het spel.

Priske is zoekende

Volgens De Mos is Priske er bij Feyenoord ook nog niet precies achter wat nu zijn beste elftal is, dus heeft hij nog geen tijd om er tactisch het een en ander in te slijpen. “Als je je beste elf nog niet hebt gevonden, ben je aan het stoeien hoor”, legt hij uit op basis van zijn eigen ervaring. “Dan ben je niet bezig met patronen hoor. Dan ben je alleen maar aan het zoeken hoe je geen pandoering krijgt van Leverkusen met 0-3.”

