Van der Ende doet opmerkelijke suggestie over niet gegeven rode kaart bij FC Groningen – Feyenoord

Mario van der Ende begrijpt totaal niet dat VAR Rob Dieperink scheidsrechter Danny Makkelie niet naar de kant heeft geroepen na de overtreding van Thom van Bergen op . De voormalig topscheidsrechter vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat Dieperink wordt gecoacht door Makkelie.

In de veertiende minuut van het duel tussen FC Groningen en Feyenoord (2-2) leek Van Bergen aan een rode kaart te ontsnappen. De aanvaller van de thuisploeg kwam veel te laat inglijden bij Paixão en raakte daarbij het standbeen van de Braziliaan. Waar velen, waaronder Volkskrant-journalist Willem Vissers, vonden dat Van Bergen een rode kaart verdiende, deed Makkelie het af met geel. Ook VAR Dieperink greep niet in.

Na afloop van de voetbalavond geeft Van der Ende op X antwoord op een aantal vragen over de arbitrale beslissingen van de zaterdag, waaronder op het moment met Van Bergen. “Voor mij een honderd procent rode kaart”, schrijft de voormalig scheidsrechter. “Duidelijk een overtreding gepaard gaand met contact met buitensporige inzet die gevaar opleverde voor de tegenstander.”

Van der Ende twijfelt aan duo Makkelie en Dieperink

“Vreemd dat Makkelie geel toonde en VAR Dieperink niet op de lijn kwam”, gaat Van der Ende verder. Vervolgens doet de oud-arbiter een opmerkelijke suggestie. “Wellicht heeft dit toch te maken dat Makkelie Dieperinks coach is”, stelt hij. Overigens is dit niet de eerste keer dat Van der Ende deze suggestie doet over Dieperink als VAR van Makkelie. In maart 2023 stelde hij dat er bij De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-3) ‘totaal geen sprake was van een onafhankelijke VAR’ met het duo Makkelie en Dieperink.

