Been ziet gemiste kans voor Feyenoord: 'Hij liep op vijf kilometer van De Kuip te voetballen'

Mario Been vindt het opvallend dat Feyenoord - voor zover bekend - geen interesse had in AZ-spits . De Rotterdammers versterkten zich afgelopen zomer met de Argentijn en haalden een jaar eerder naar De Kuip, terwijl Parrott bij stadgenoot Excelsior een prima seizoen in de Eredivisie doormaakte.

Namens het bescheiden Excelsior trof Parrott in het reguliere seizoen tien keer doel in de Eredivisie, waarmee hij echter niet kon voorkomen dat de Kralingers werden veroordeeld tot het spelen van de play-offs om promotie en degradatie. Daarin was de Ier, die werd gehuurd van Tottenham Hotspur, nogmaals zeven (!) keer trefzeker in vier wedstrijden, maar werd een 4-1 nederlaag bij NAC Breda de club uiteindelijk fataal.

Artikel gaat verder onder video

Parrott bleef echter wel actief op het hoogste niveau in Nederland. AZ trok de portemonnee en nam de spits voor een miljoenenbedrag over van de Spurs. In Alkmaar moet de Ier de naar Benfica vertrokken topschutter Vangelis Pavlidis doen vergeten. Nadat hij in zijn eerste vier wedstrijden in Alkmaarse dienst nog niet tot scoren kwam, was hij zaterdagavond tegen sc Heerenveen ineens 'los'. Liefst vier keer trof Parrott doel, waardoor hij een groot aandeel had in de vernederende 9-1 waarmee de ploeg van Robin van Persie terug naar Friesland werd gestuurd.

In De Eretribune op ESPN vraagt presentator Jan Joost van Gangelen of Parrott 'nou zoveel minder' is dan Feyenoord-spitsen Ayase Ueda en Carranza. "Nou ja, ik zit weleens te kijken...", antwoordt de oud-speler en -trainer van de Rotterdamse club. "Feyenoord haalt achttien nationaliteiten, en deze jongen liep op vijf kilometer afstand van De Kuip te voetballen, in het Van Donge & De Roo Stadion. Moet je dan altijd maar buitenlanders halen? Nou is Parrott ook een buitenlander, maar in ieder geval iemand die heel dichtbij gespeeld heeft, de competitie kent en het vermogen én de kwaliteiten heeft om goals te maken."

'Misschien wat vaker dichterbij kijken'

Overigens is Parrott lang niet de enige speler in Nederland die onder de radar van de topclubs is gebleven, stipt Been vervolgens aan. "Micky van de Ven speelde bij Volendam, daar is Ajax en ook AZ vlakbij. Die laten ook zo'n jongen naar het buitenland vertrekken. En bij Jerdy Schouten (van Excelsior naar Bologna in 2019, red.) en Thijs Dallinga (van Excelsior naar Toulouse in 2022, red.) is dat ook gebeurd. Misschien moeten we wat vaker dichterbij kijken in plaats van heel ver over de grens. Waarvan je maar moet afwachten of dat dan de gouden greep is", aldus Been.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.