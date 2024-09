NEC krijgt al na acht minuten rode kaart tegen PSV, dat een record breekt

Een opvallend begin van de wedstrijd tussen PSV en NEC. Al in de negende minuut veroorzaakte NEC’er Kodai Sano een strafschop en ontving hij een rode kaart. De penalty werd benut door .

Na acht minuten spelen verstuurde Olivier Boscagli een fraaie steekpass richting Guus Til, die de bal aannam en het zestienmetergebied betrad. Daar werd hij neergetrokken door Sano. Omdat het ging om een doorgebroken speler en een grote scoringskans, kreeg Sano een directe rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler.

De videoarbitrage boog zich nog over de vraag of Til buitenspel stond toen hij werd aangespeeld, maar dat bleek niet het geval. Daardoor moest NEC verder met tien man. De Jong schoot de strafschop raak in de linkerhoek; doelman Stijn van Gassel kwam nog dichtbij, maar kon de goal niet voorkomen.

Na de rode kaart en het openingsdoelpunt zag trainer Rogier Meijer zich genoodzaakt om in te grijpen. Hij haalde spits Koki Ogawa naar de kant en bracht middenvelder Mees Hoedemakers binnen de lijnen.

PSV breekt Eredivisierecord

Door de rake strafschop van De Jong heeft PSV een Eredivisie-record geroken. Nooit eerder wist een club in 55 achtereenvolgende Eredivisie-wedstrijden te scoren. Het oude record stond ook op naam van PSV en werd gevestigd tussen 5 oktober 2014 en 12 maart 2016, toen de Eindhovenaren in 54 opeenvolgende wedstrijden het net vonden.

Kodai Sano krijgt al na acht minuten een rode kaart… 🟥😬



PSV ondertussen op 2-0:

⚽ 11' Luuk de Jong

⚽ 16' Guus Til#psvnec — ESPN NL (@ESPNnl) September 14, 2024

