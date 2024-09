Guus Til: 'Ik weet niet waar mensen dat steeds vandaan halen, laat ze maar lullen'

denkt dat er een verkeerd beeld bestaat van zijn rol op het veld bij PSV. Volgens de middenvelder leeft ten onrechte het beeld dat hij vaak als wisselspeler begint. Til was dit seizoen in zes officiële wedstrijden goed voor vier goals en twee assists. Van de zes wedstrijden begon hij er drie in de basis; dat waren de laatste drie duels.

Til, die zaterdag scoorde tegen NEC (2-0), krijgt van ESPN-analist Marciano Vink de vraag of hij het gevoel heeft dat hij dit seizoen sneller zijn plek heeft veroverd dan vorig seizoen. “Nee, want vorig jaar was ik ook best wel belangrijk in de eerste seizoenshelft. Ik heb vorig jaar de meeste minuten op 10 gespeeld. Ik denk dat mensen dat soms wel vergeten”, antwoordt hij.

“Ik weet niet waar mensen dat altijd vandaan halen. In de eerste seizoenshelft had ik zeven goals en vier assists. Ik denk dat ik er toen ook best wel snel in ben gekomen, alleen leek het niet altijd zo, omdat er een wedstrijd tussen zat”, aldus Til, die vorig seizoen dertig competitieduels speelde, waarvan 23 als basisspeler.

Vink wijst er vervolgens op dat Til ook te maken heeft met concurrentie van bijvoorbeeld Malik Tillman en Ismael Saibari. “Dat is zoals het is”, zegt Til daarover. “Als je naar een andere club gaat is dat ook zo, of je moet een stap omlaag doen. Er wordt een beeld gecreëerd dat ik altijd op de bank begon. Dat was niet het geval voor mijn gevoel. Sterker nog, ik weet het.” En dit seizoen staat Til alweer op drie goals. “Ja, prima, dus laat ze maar weer lullen.”

