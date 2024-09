'Marcel Brands ontzegt één man de toegang tot sportcomplex PSV'

Hoewel PSV anders wil doen geloven, was het in de laatste weken van de transferperiode wel degelijk onrustig in het Philips Stadion. Dat schrijft journalist Rik Elfrink in een terugblik in het Eindhovens Dagblad. Een zaakwaarnemer zou zelfs de toegang tot het trainingscomplex zijn ontzegd.

Eerder deze week was commercieel directeur Frans Janssen te gast in de Rood Wit-podcast en wekte hij de indruk dat ‘het allemaal wel meeviel’, zo viel Elfrink op. “Janssen zei ook dat de leiding zich af en toe zat te verkneukelen om een aantal onjuiste mediaberichten. De media zouden volgens hem bezig zijn met een ‘ratrace’ en PSV leek bijna een oorlogsgebied. Dat laatste zei Janssen uiteraard gekscherend. De realiteit was anders dan Janssen deed voorkomen”, schrijft de journalist.

Elfrink benadrukt dat de vertrekwens van een aantal spelers wel degelijk voor onrust zorgde. Jordan Teze, Olivier Boscagli en Walter Benítez wilden PSV verlaten; uiteindelijk deed alleen Teze dat. Hij verkaste naar AS Monaco. PSV wilde niet met Brighton & Hove Albion in gesprek over Boscagli, terwijl Benítez ondanks drie biedingen niet naar Atlético Madrid mocht.

'Marcel Brands stoorde zich aan zaakwaarnemer'

“Vooral de zaakwaarnemers gingen af en toe flink tekeer, binnen en buiten PSV. Op een gegeven moment zijn ze volgens een van de grote jongens in dat vak zelfs verbannen bij het profcomplex van PSV en had algemeen directeur Marcel Brands er volgens die spelersagent genoeg van”, aldus Elfrink, die niet bekendmaakt om welke zaakwaarnemer het gaat.

Directeur Frans Janssen van PSV blikt terug op de voorbije transferperiode.