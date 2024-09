Peter Bosz trekt na afloop rookgordijn op over Noa Lang

PSV-trainer Peter Bosz weigerde ook na afloop openheid van zaken te geven over het ontbreken van . Sterker nog, de zestigjarige trainer trekt een rookgordijn op over de linksbuiten, die om onduidelijke redenen buiten de wedstrijdselectie voor het duel met NEC (2-0 winst) werd gelaten. Voorafgaand aan de wedstrijd was de oefenmeester ook al mysterieus over de absentie van Lang.

Na afloop was de vleugelaanvaller ook weer het gespreksonderwerp tijdens de persconferentie, maar Bosz was duidelijk dat hij het daar ‘niet te veel’ meer over wil hebben. “Want anders gaat het te veel over hem en dat hoeft helemaal niet. Hij was er vandaag niet bij. Daar heb ik voor gekozen. We zullen zien of hij er dinsdag bij is. Iedere keer ga ik het er dan weer over hebben en dan wordt het zo’n thema”, beseft hij. “Op medische gronden mag ik sowieso niks zeggen. Dat mag nou eenmaal niet. Dan verval je zo in herhaling. Ik hoop dat hij erbij is dinsdag. “

Vervolgens vraagt Marco Timmer, PSV-watcher van Voetbal International aan Bosz of hij snapt dat de journalisten nogal verbaasd zijn. “Want je geeft vrijdag aan: we gaan kijken hoeveel Lang kan spelen en wanneer, of tegen Juventus of tegen NEC. En vervolgens is Lang er helemaal niet bij... Dan moet je onze verbazing snappen”, zo stelt hij.

"Ja, maar gelukkig hoeven jullie wat dat betreft ook niet alles te snappen", luidt de reactie van Bosz. "Dat meen ik ook echt. Ik wil daar niet te veel over zeggen. Dat is denk ik duidelijk en we zullen zien." Timmer neemt daar op zijn beurt geen genoegen mee en blijft doorvragen. “Kan hij spelen tegen Juventus?" Na enige aarzeling reageert Bosz met ‘dat zullen we zien’, waarna Timmer vraagt of de oefenmeester dat niet weet. “Nee”, antwoordt Bosz.

De zaak Lang ‘mysterieus’

In de ogen van Timmer is de hele zaak rondom Lang ‘mysterieus. “Ja, maar het hoeft helemaal niet zo mysterieus te zijn", stelt Bosz. "Het is duidelijk: ik wil er niks over zeggen. Over bepaalde dingen mág ik niks zeggen. We zullen het vanzelf allemaal wel zien”, besluit hij het onderwerp Lang.

