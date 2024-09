Winnend PSV kan tiental van NEC niet kleineren

PSV heeft zaterdagmiddag gewonnen van NEC. De kampioen had het geen moment lastig tegen de enige ploeg waartegen het vorig seizoen verloor en won makkelijk: 2-0. NEC stond al na negen minuten met tien man na een rode kaart voor Kodai Sano, die Guus Til vast hield. Luuk de Jong benutte de penalty waarna Til de wedstrijd besliste. PSV blijft door de overwinning alleen op kop in de Eredivisie en kan zich zonder zorgen gaan opmaken voor het duel met Juventus.

Peter Bosz moest puzzelen bij het maken van de opstelling. Bij de koploper en regerend landskampioen ontbraken Noa Lang, Mauro Júnior, Armano Obispo, Ismael Saibari, Hirving Lozano, Sergiño Dest en aanwinst Rick Karsdorp. Jerdy Schouten kon wel weer vanaf het begin spelen. Hij vormde het middenveld met Joey Veerman en Guus Til. Bij NEC maakte Stijn van Gassel zijn debuut. De van het gedegradeerde Excelsior overgekomen doelman verving Robin Roefs, die midweeks geblesseerd raakte bij Jong Oranje. Philippe Sandler stond voor het eerst dit seizoen op het veld, zijn basisplaats ging ten koste van Iván Márquez.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd leek al gespeeld voor deze goed en wel begonnen was. In de negende minuut ging Guus Til alleen op Van Gassel af, maar werd vlak voor hij kon schieten van achter vastgepakt door Kodai Sano. De Japanner moest het veld verlaten met rood en Luuk de Jong schoot vervolgens de penalty binnen: 1-0. In de zeventiende minuut verdubbelde PSV de voorsprong. Olivier Boscagli vond met een lange bal Til, die de bal controleerde en via de enkel van Calvin Verdonk langs de kansloze Van Gassel raak schoot: 2-0. Daarmee was het helemaal gedaan en zo speelden beide teams na de 2-0 ook. Voor rust raakte Boscagli nog wel de onderkant van de lat met een prachtig afstandsschot en ook een schot van Matteo Dams raakte de lat, maar verder waren opwindende momenten schaars.

Na rust was er nog minderopwinding te bespeuren dan ervoor. PSV domineerde, had vrijwel de hele tweede helft de bal in bezit op de helft van NEC, maar wist zich nauwelijks echte grote kansen te creëren. En als PSV dan wel tot een doelpoging kwam stond Van Gassel, die een paar keer knap redde, in de weg.

LEES OOK: Geen strafschop voor PSV tegen NEC: 'Omdat PSV met 2-0 voor staat?'

PSV gaat na de overwinning nog steeds alleen aan kop in de Eredivisie, waar het komende week Fortuna Sittard treft. Eerst gaat echter het vizier op Juventus, dat op zaterdag uit speelde tegen Empoli. NEC maakt zich op voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo komende zaterdag, waarin de Nijmeegse ploeg het zonder de geschorste Sano zal moeten doen.

