Geen strafschop voor PSV tegen NEC: 'Omdat PSV met 2-0 voor staat?'

Dennis Higler gaf PSV een vroege strafschop tegen NEC, maar een tweede penalty kwam er na de pauze niet. Hoewel de bal tegen de hand kreeg in het strafschopgebied, volgde geen strafschop.

In de 53ste minuut werd een hoekschop van Joey Veerman verlengd door Malik Tillman, die richting doel kopte. Hoedemakers kreeg de bal tegen de borst en de hand. Zijn arm hing niet langs zijn lichaam. Videoscheidsrechter Alex Bos bekeek de beelden en zag geen noodzaak om arbiter Higler naar de kant te roepen.

“De regels zeggen: als de bal via het eigen lichaam op de arm komt, is het geen strafschop. Maar gaat hij rechtstreeks op de arm, dan zou je ‘m kunnen geven, omdat de arm heel vreemd hangt”, stelde commentator Sjors Blaauw van ESPN. “Het is een beetje een schrikreactie van Hoedemakers.”

Op X zijn de nodige verbaasde reacties te lezen. “Leek toch duidelijk hands op de beelden, maar de VAR vindt het misschien te zwaar. Niet om wat, maar hoe is dit geen hands? Omdat PSV al met 2-0 voor staat?”, schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Collega-journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is ook verrast. “Bijzonder dat de bal niet op de stip gaat als de bal bij Mees Hoedemakers via de arm, die hij voor de borst houdt, op zijn opgestoken andere arm komt en daarmee de bal opvangt. Higler mist het moment maar opvallend genoeg roept de VAR de scheidsrechter niet naar de kant.”

