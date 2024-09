Peter Bosz is mysterieus en begint te lachen na vragen over Noa Lang

Peter Bosz heeft voorafgaand aan het duel tussen PSV en NEC wat toelichting gegeven op de afwezigheid van . Net als in de vorige wedstrijd, op 1 september tegen Go Ahead Eagles, behoort Lang niet tot de wedstrijdselectie.

Bosz heeft niet de beschikking over onder meer Mauro Júnior, Hirving Lozano en Lang. De trainer krijgt in het interview met ESPN de vraag of hij de opstelling mede heeft bepaald met het oog op de aanstaande Champions League-wedstrijd tegen Juventus van dinsdagavond. “Niet laten bepalen, want ik wil eerst deze wedstrijd winnen. Je wilt ook met het goede gevoel die kant op gaan. Maar als trainer moet je ook verder kijken”, antwoordt hij.

Bosz zegt dat die overwegingen hebben meegespeeld bij ‘een aantal’ keuzes. “Maar dan ga ik nu zeggen welke jongens normaal niet zouden spelen… Nee. Je hebt gewoon gelijk: het speelt in een aantal keuzes wel mee. Het heeft gewoon met de fysieke gesteldheid van een aantal jongens te maken.”

Daarna weidt hij wat uit over Lang. “Dat is ook zo’n reden”, aldus Bosz, die daarna van Pascal Kamperman de vraag krijgt of Lang niet is uitgerust De trainer moet lachen. “Nee, dat is het niet. Precies wat je zegt: je moet soms keuzes maken.” Desgevraagd vertelt Bosz dat de situatie niet ‘zorgelijk’ is. Kamperman vreest dat de afwezigheid van Lang betekent dat de aanvaller dinsdag ook niet in actie kan komen tegen Juventus.

“Dat is gelukkig waarom ik trainer ben en wij dus wat verder kunnen kijken en alle informatie hebben. Jij vroeg of het zorgwekkend was. Nee, absoluut niet. Hij zou dinsdag eventueel kunnen spelen, ja”, aldus Bosz, die erkent dat het niet bevorderlijk is dat Lang weinig minuten heeft gemaakt. “Dat weet ik, maar daar heb je als trainer soms mee te maken.”

Kamperman vraagt vervolgens of het gaat om de fysieke of mentale gesteldheid van Lang. “Het heeft niks met mentaal te maken, niks”, aldus Bosz, die knikt bij de vraag of de absentie vooral met het fysieke aspect te maken heeft.

Marciano Vink verrast door absentie Noa Lang

Analist Marciano Vink van ESPN is verrast dat Lang niet bij de selectie zit. Hij verwacht Lang dinsdag dan ook niet in actie te zien tegen Juventus. “Het is misschien ouderwetse logica, maar als je zaterdag niet op de bank zit... Als je niet op de bank kunt zitten, ben je eigenlijk niet fit.”

'PSV hanteert nieuw traject'

Eerder werd duidelijk dat Bosz rustig wil bouwen aan de fitheid van de vleugelspeler. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft kort voor de aftrap op X: “Lang heeft gisteren (vrijdag) wel een groot deel meegetraind en is niet geblesseerd. Voor dinsdag is hij nog een optie bij PSV. Door een nieuw behandeltraject met nieuwe oefeningen is het momenteel passen en meten."

