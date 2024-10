RKC weet wél te winnen in besloten oefenduel, primeur voor Ihattaren

RKC Waalwijk wacht na acht speelronden in de Eredivisie nog altijd op het eerste punt, maar heeft woensdag in een besloten oefenduel wél weten af te rekenen met competitiegenoot Go Ahead Eagles. kwam in het doelpuntrijke duel voor het eerst tot scoren voor de ploeg van trainer Henk Fraser.

Ihattaren, die vastbesloten is zijn in het slop geraakte loopbaan nieuw leven in te blazen in Waalwijk, tekende voor de 6-3 in het voordeel van de Brabanders. Daarmee was ook direct de eindstand van het oefenpotje bereikt. De andere treffers namens RKC kwamen op naam van Richonell Margaret, Reuven Niemeijer (beiden twee keer) en Faissal al Mazyani. Voor Go Ahead deden Milan Smit (twee keer) en Mathis Suray wat terug.

De oefenzege geeft het elftal van Fraser ongetwijfeld een stuk broodnodig vertrouwen richting de hervatting van de competitie, zodra de interlandperiode voorbij is. De Waalwijkers hebben niet alleen nog geen enkel punt veroverd, maar scoorden in de eerste acht wedstrijden bij elkaar minder vaak dan woensdag in één wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (vijf om zes).

RKC wacht op zaterdag 19 oktober een pittig duel in de Eredivisie. FC Twente, de huidige nummer vier van de ranglijst die wordt gecoacht door voormalig RKC-trainer Joseph Oosting, komt die dag op bezoek in Waalwijk. Go Ahead speelt later op de avond een thuisduel met Feyenoord.

