Hiddink nieuwsgierig naar trainer Van Persie: ‘Nu moet het echt gaan gebeuren’

Guus Hiddink is benieuwd naar hoe Robin van Persie het zal gaan doen als trainer. De voormalig spits van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United staat nu bij sc Heerenveen voor het eerst op eigen benen in het betaalde voetbal. Hiddink werkte bij het Nederlands elftal samen met de oud-spits en weet dat Van Persie serieus te werk is gegaan richting het trainerschap.

“Hij is een mooie persoonlijkheid”, begint Hiddink bij Goedemorgen Eredivisie. “Ik vind dat hij heel serieus de overstap heeft gemaakt van het zijn van een wereldspeler naar nu trainer. Daar heeft hij heel goed in geïnvesteerd. Het was niet zo van: geef mij dat papiertje maar even en ik ga dat wel even doen. Hij heeft de afgelopen jaren heel goed geïnvesteerd in zijn cursus en in zijn praktijk. Dus ik ben heel benieuwd. Hij straalt alleen maar energie uit, dat is mooi.”

Fresia Cousiño Arias ziet dat Van Persie het publiek wil vermaken met sc Heerenveen. De presentatrice vraagt zich af of de nieuwbakken trainer dat vol kan houden met zijn ploeg. “Kan je dat blijven houden? “Dat kan wel, maar hij zal ook het realisme toe moeten passen”, beseft Hiddink. “Je kan overenthousiast zijn, maar je moet ook wel de punten gaan halen. Maar de manier waarop hij zich nu manifesteert, en ik heb ook af en toe wat contact in het Friese land, daar zijn ze heel blij mee. Nu moet het echt gaan gebeuren.”

Mario Been valt vooral op dat Van Persie er ontzettend veel plezier in heeft als trainer. “Dat vertaalt zich een beetje terug in hoe hij als voetballer was. Zoals ik hem kende en meegemaakt heb bij Feyenoord. Hij beleeft het voetbal op een bepaalde manier”, weet Been. “Natuurlijk op een heel hoog niveau, omdat hij ook op een heel hoog niveau gespeeld heeft. Hij heeft enorm veel talent en hij weet waar het voetbal voor uitgevonden is: om het publiek te vermaken. Dat wil hij graag bij Heerenveen laten zien, maar ik denk wel dat er iets bij gaat komen bij hem dat dat gepaard gaat met resultaat.”

