Van Persie grijpt in en laat assistent recht voor ESPN-camera staan

Een opvallend moment tijdens Ajax - Heerenveen: in de 27ste minuut van het duel steekt Henk Brugge, assistent-trainer van de bezoekende ploeg, een hand voor de camera. Hij wil niet dat anderen mee kunnen kijken, terwijl Heerenveen een water break heeft.

In de 27ste minuut van het duel tussen de ploegen van Francesco Farioli en Robin van Persie laat Brugge zich prominent in beeld zien. De assistent-trainer van Heerenveen steekt zijn hand voor de camera's van ESPN, wanneer zijn ploeg samenkomt voor een drinkpauze. Brugge is mogelijk bang voor enkele aanpassingen die door de tegenstander kunnen worden opgepikt.

Als de cameraman achteruit deinst, komt de assistent-trainer volledig in beeld. Die excuseert zich vervolgens. "Sorry, dat willen we niet." Brugge mengt zich vervolgens niet bij de ploeg van Van Persie, maar blijft stoïcijns voor de camera staan.

Mogelijk is dit gebaseerd op een wens van Van Persie zelf, die sinds het begin van dit seizoen trainer is bij Heerenveen. De oud-voetballer is in meerdere opzichten een trainer met verrassende voetbalideeën. Zo wil de oud-Feyenoorder gaan rouleren met zijn doelmannen, iets wat je niet vaak ziet in het huidige profvoetbal.

