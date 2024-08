Johan Derksen maakt zich ernstige zorgen over trainerspositie Robin van Persie

Johan Derksen heeft nog weinig vertrouwen in de trainerskwaliteiten van Robin van Persie. De oud-voetballer is bij sc Heerenveen begonnen aan zijn carrière als trainer en valt direct op. Derksen vertelt bij Vandaag Inside van dinsdagavond dat The Flying Dutchman ‘zijn eigen graf graaft’.

“Ik maak me ernstig zorgen over Van Persie. Ik gun die jongen alles, want hij straalt zóveel plezier uit. Vol goede moed en het is een beetje een kloon van Johan Cruijff, maar dat heeft voorlopig nauwelijks punten opgeleverd”, ziet Derksen. Heerenveen verloor de openingswedstrijd van het seizoen bij Ajax (1-0) en pakte een week later een punt tegen FC Utrecht (1-1).

“Maar hij moet heel erg uitkijken, want als hij de komende wedstrijden verliest, is hij plotseling tactisch heel slecht. Het is naïef wat hij doet, want hij zegt dan dat hij wil genieten van het voetbal, maar het Heerenveen-publiek geniet niet van de wedstrijd als het 3-1 voor de tegenpartij wordt”, gaat De Snor verder, die ziet dat Van Persie ‘met vuur speelt’.

“Hij is een onervaren coach, en dit is het gedrag van een onervaren coach. Verliest hij nog drie keer, gaat hij zich aanpassen. Dat zal hij ook moeten, want anders graaft hij zijn eigen graf”, sluit het boegbeeld van Vandaag Inside af.

