Driessen noemt na Ajax - sc Heerenveen één trainer die moet zien te 'overleven' met zijn ploeg

Valentijn Driessen denkt dat sc Heerenveen en Robin van Persie een erg lastig seizoen tegemoet gaan. De Friezen eindigden in de voorbije jaargang op een toch wel teleurstellende elfde plaats in de Eredivisie en zullen hopen dit seizoen een gooi te kunnen doen naar de play-offs om Europees voetbal, maar de verslaggever van De Telegraaf verwacht dat het vooral overleven wordt. Hij is niet onder de indruk van wat sc Heerenveen zondag liet zien tegen Ajax.

Van Persie wil met zijn ploeg graag verzorgd en aanvallend voetbal spelen. Sc Heerenveen maakte in de voorbereiding indruk door Rayo Vallecano met 5-0 te verslaan. Dat maakte veel mensen benieuwd naar het eerste competitieduel van de Friezen, op bezoek bij Ajax. Maar in de Johan Cruijff ArenA kwam het er niet uit bij de ploeg van Van Persie, die zich weliswaar in de eerste minuut na een vlotte combinatie naar een aardige mogelijkheid speelde, maar in het restant van de wedstrijd in aanvallend opzicht niet echt een vuist kon maken.

En zo zag Driessen dat Ajax-trainer Francesco Farioli het zich uiteindelijk prima kon permitteren om met een flink gewijzigde opstelling aan te treden. De Italiaan wijzigde zijn basiself op liefst zes posities ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League. “Ze hebben waarschijnlijk ook Heerenveen bestudeerd en gezien dat Heerenveen eigenlijk heel weinig voorstelt. Ze maakten er helemaal niets van in de ArenA en hebben ook nauwelijks een kans gekregen”, zo zegt Driessen op de website van De Telegraaf.

Van Persie klonk na afloop desondanks niet ontevreden over de prestatie van zijn ploeg. “Robin van Persie valt nu al niet te benijden en moet het hiermee zien te overleven”, doelt Driessen op de selectie van sc Heerenveen. De Friezen versterkten zich weliswaar al met onder meer Sam Kersten, Jacob Trenskow en Ilias Sebaoui, maar zagen ook sterkhouders Osame Sahraoui, Sven van Beek en Thom Haye vertrekken. Driessen verwacht dat sc Heerenveen het uiteindelijk wel gaat redden, maar vraagt zich af of Van Persie met deze spelers het voetbal kan gaan spelen dat hij voor ogen heeft. “Om attractief en aanvallend voetbal met deze ploeg te spelen gaat een hels karwei worden. Deze ploeg gaat wél heel veel doelpunten tegenkrijgen.”

Tegen Ajax hield sc Heerenveen de schade beperkt, al ging de thuisploeg vooral in de slotfase erg slordig om met z’n mogelijkheden. Volgens Driessen mag sc Heerenveen bovendien van ‘geluk’ spreken dat Pawel Bochniewicz in de eerste helft mocht blijven staan. Bas Nijhuis trok in eerste instantie de rode kaart na een overtreding op Mika Godts, maar kwam na ingrijpen van de VAR terug op zijn beslissing. Nijhuis deed het uiteindelijk af met geel. “Maar even daarvoor stonden vier Ajacieden tegen twee spelers van Heerenveen en dat was niet de eerste en enige keer dat dit gebeurde”, zo zag Driessen.

