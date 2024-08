Driessen weet na eerste competitiewedstrijd waar Ajax werk van moet maken

Valentijn Driessen is vooralsnog niet onder de indruk wat Ajax laat zien áán de bal. De verslaggever van De Telegraaf erkent weliswaar dat het organisatorisch een stuk beter staat bij de Amsterdammers en ze daardoor een stuk moeilijker te verslaan zijn, maar hij komt ook naar de Johan Cruijff ArenA om vermaakt te worden. Dat zit er sinds de komst van de nieuwe trainer Francesco Farioli nog niet in, ziet Driessen.

Het moge duidelijk zijn dat Farioli in de eerste maanden van zijn dienstverband in Amsterdam vooral de nadruk heeft gelegd op de organisatie van zijn ploeg bij balverlies. De defensie van Ajax in het afgelopen seizoen was, in eerste instantie onder leiding van Maurice Steijn en later ook onder John van ’t Schip, zo lek als een mandje. Dat kwam mede doordat de afspraken over het hele veld gezien niet werden nagekomen en zelfs voor de spelers onduidelijk leken. Ajax staat er sinds de komst van Farioli verdedigend in elk geval een stuk beter voor, ziet ook Driessen.

Ajax hield in drie van de eerste vier officiële wedstrijden onder Farioli het doel schoon, ook in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. “Nou, het is geen genot voor je ogen. Wat ik wel zie is dat Ajax een stuk moeilijker te verslaan is, dat ze veel minder snel doelpunten tegenkrijgen dan vorig seizoen”, zo klinkt het namens Driessen op de website van De Telegraaf. Aan de bal is het echter nog niet sprankelend. Ajax was in de return tegen Vojvodina in de tweede kwalificatieronde van de Europa League weliswaar driemaal trefzeker, maar niet voor niets was het in de andere drie duels telkens slechts eenmaal trefzeker. “Je komt ook om vermaakt te worden door een Ajax aan de bal. Dat is er absoluut niet bij en heb ik ook nog niet gezien in de wedstrijden die ik tot nu toe heb gezien”, aldus Driessen.

“Daar zal Ajax veel verbetering in moeten aanbrengen. Daar zijn waarschijnlijk ook wel andere spelers voor nodig”, zo vervolgt Driessen. In de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen koos Farioli voor een hoop andere spelers dan in de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League. “Tegen Heerenveen speelden ze eigenlijk met een veredeld tweede elftal. Farioli had zes wissels toegepast ten opzichte van de wedstrijd afgelopen donderdag. Ook wel om in de return geen averij op te lopen en door te kunnen gaan in de kwalificatiereeks voor de Europa League”, denkt Driessen, die zich desondanks niet helemaal kan vinden in het besluit van Farioli. “Niet helemaal, want je moet de competitie wel serieus blijven nemen.”

