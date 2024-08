Vink schrikt zich een hoedje van Ajax-speler: 'Ik vond dit best wel dramatisch eigenlijk'

Marciano Vink is niet te spreken over het optreden van Ajax-aanvaller in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De vooralsnog enige zomeraanwinst van de Amsterdammers kwam halverwege de tweede helft binnen de lijnen voor Chuba Akpom, maar maakte een belabberde indruk. Vink vindt Traoré niet fit ogen.

Ajax wil de selectie dolgraag versterken, maar mede door de huidige financiële situatie haalde het tot op heden enkel de transfervrije Traoré binnen. De aanvaller uit Burkina Faso speelde tijdens het seizoen 2016/17 ook al in Amsterdam. De achterban bewaart goede herinneringen aan Traoré, maar de grote vraag is of hij er tijdens zijn tweede periode in de hoofdstad opnieuw in slaagt zijn klasse te etaleren. Hij scoorde weliswaar in de uitwedstrijd tegen Vojvodina, maar kon tijdens zijn invalbeurten tegen Panathinaikos en sc Heerenveen geen potten breken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Twee verguisde aankopen van Mislintat krijgen grote complimenten tijdens Ajax - sc Heerenveen

Vink leek na afloop van het duel tussen Ajax en sc Heerenveen zelfs een beetje geschrokken van het optreden van Traoré. “Ik denk dat dit voor Ajax een buitenkansje was. Hij oogt voor mijn gevoel ook niet fit. Ik denk dat hij nog een lange weg nodig heeft”, zo klonk het tijdens de nabeschouwing op ESPN. Traoré worstelde de afgelopen jaren al meermaals met zijn fitheid. “In hoeverre zijn jaren gaan tellen weet ik ook niet. Het hangt er ook vanaf hoe je met je jaren hiervoor bent omgegaan en wat je er allemaal al uit hebt moeten persen. Maar ik vind dit niet fris ogen.”

LEES OOK: Pijnlijk moment tussen Frank van der Lende en Bertrand Traoré op open dag Ajax

Er worden wat momenten van Traoré tegen sc Heerenveen getoond en Vink komt met een hard oordeel. “Ik vond dit best wel dramatisch eigenlijk. Hij heeft gescoord (tegen Vojvodina dus, red.), hij heeft de diepte. Supersnel vind ik hem niet, hij heeft wel het juiste startmoment. Maar als je er dan in komt, laat dan zien dat je gretig bent. Mensen verwachten hier enorm veel van je, want ze kennen je nog uit je eerste periode. Dat was ook half, alles of niets. Nu heb ik het gevoel dat hij nog niet fris is”, aldus de analist, die zich afvraagt of Ajax-trainer Francesco Farioli Traoré niet in bescherming moet nemen. “Want anders ben je hem over een paar weken kwijt met een spierblessure of iets dergelijke. Ik vind hem niet fit ogen en ook niet de scherpte hebben.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.