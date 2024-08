Lille heeft Sahraoui zo goed als binnen en maakt miljoenenbedrag over naar Heerenveen

Lille OSC en sc Heerenveen zijn het zo goed als eens over de transfer van Ousame Sahraoui, zo weet Voetbal International. Enkel de laatste details moeten nog worden afgerond. De Noor zou zelfs al in Frankrijk zijn voor zijn medische keuring.

Heerenveen zou een bedrag van tussen de zeven en acht miljoen euro ontvangen voor Sahraoui. Via bonussen kan dit bedrag nog wat oplopen. De Friezen zullen niet het volledige bedrag op de rekening mogen bijschrijven, daar Valerenga bij de verkoop in januari 2023 een doorverkooppercentage heeft bedwongen.

De transfer van Sahraoui naar Lille hing al langer in de lucht, daar de Fransen in januari al concreet voor hem waren. Na de transfer van Leny Yoro naar Manchester United zijn de onderhandelingen echt van de grond gekomen. In eerste instantie vroegen de Friezen een bedrag van vijftien miljoen euro voor de vleugelspeler, maar dat vond Lille te veel.

Sahraoui maakte in januari 2023 de overstap naar Heerenveen. In totaal kwam de dribbelaar 52 duels in actie voor de Friezen. Daarin maakte hij negen doelpunten en wist hij veertien keer een teamgenoot in stelling te brengen.

