‘Lille meldt zich met Yoro-miljoenen officieel voor Eredivisie-smaakmaker’

LOSC Lille heeft zich bij sc Heerenveen gemeld voor de diensten van , meldt de Leeuwarder Courant. De Noorse vleugelaanvaller, die in het voorbije seizoen een van de smaakmakers was van de Eredivisie, kan een transfer maken naar de Franse club die afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Ligue 1.

Het verschil tussen vraag en aanbod is echter nog groot, weet de regionale krant te melden. Lille heeft een voorzichtig eerste voorstel gedaan aan sc Heerenveen, maar dat voldoet niet aan de verwachting van de Friese club. “SC Heerenveen wil de hoofdprijs voor Sahraoui”, aldus clubwatcher Sander de Vries.

Artikel gaat verder onder video

De club van nieuwbakken trainer Robin van Persie zal ongetwijfeld weten dat Lille een flinke portemonnee heeft door de overstap van verdediger Leny Yoro naar Manchester United. De achttienjarige Fransman vertrok voor een transfersom die op kan lopen tot maar liefst 62 miljoen euro naar de Engelse grootmacht.

De 23-jarige Noor was afgelopen seizoen een plaag voor menig Eredivisie-back en was goed voor acht doelpunten en acht assists in 32 Eredivisiewedstrijden. Eerder werd Sahraoui ook in verband gebracht met PSV, maar die interesse lijkt inmiddels door de transfer van Couhaib Driouech naar Eindhoven verwaterd.

Lille heeft zich officieel gemeld bij SC Heerenveen voor Osame Sahraoui.



De Fransen hebben een overvolle clubkas na de verkoop van Leny Yoro aan Manchester United.



Voorlopig nog groot verschil tussen vraag en aanbod. SC Heerenveen wil de hoofdprijs voor Sahraoui.



Zo meer. — Sander de Vries (@SanderVries_LC) July 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

De Hongaarse club Ferencváros, met trainer Pascal Jansen aan het roer, haalt een smaakmaker weg uit de Eredivisie.