Franse bond onverbiddelijk voor jarige Fonseca: schorsing van 9 (!) maanden voor Portugese coach

Olympique Lyon-trainer Paulo Fonseca is voor negen maanden geschorst naar aanleiding van zijn wangedrag in de competitiewedstrijd tegen Stade Brest, meldt de LFP. De Portugese oefenmeester van de Franse topclub ging zondag tekeer tegen scheidsrechter Benoît Millot.

Fonseca ontplofte van woede richting Millot, die door de VAR naar het scherm was geroepen om een mogelijke strafschop voor de bezoekers uit Brest. Na het beoordelen van de beelden besloot de Franse arbiter om geen penalty toe te kennen, maar desondanks kookte de coach van Olympique Lyon, waar onder meer oud-Ajacieden Nicolas Tagliafico en Georges Mikautadze onder contract staan, van woede.

Millot was dan ook onverbiddelijk voor Fonseca en toonde hem de rode kaart, wat als een rode lap op een stier werkte. De Portugese coach flipte en wilde de scheidsrechter te lijf gaan. Het tweetal stond op een gegeven moment ook met de hoofden tegen elkaar, waarna Fonseca zijn onvrede over de leidsman overduidelijk liet blijken.

De geruchten gingen al dat Fonseca een zware straf boven het hoofd hing. De oefenmeester, die deze woensdag 52 jaar is geworden, kreeg op zijn verjaardag de sanctie te horen van de LFP. De voormalig trainer van onder meer FC Porto, AS Roma, LOSC Lille en AC Milan moet liefst negen maanden brommen.

De Portugees is tot en met 30 november 2025 geschorst, waardoor hij pas op 1 december van dit jaar weer plaats mag nemen op de bank van Olympique Lyon. Fonseca heeft tot die tijd zowel voor, tijdens, als na de wedstrijd geen toegang tot de bank en de kleedkamers van de officials. Bovendien mag hij tot en met 15 september niet in de kleedkamer van Les Gones komen. Ook heeft Fonseca geen toegang tot het veld, de spelerstunnel en alle gangen die naar deze ruimtes leiden.

Fonseca diep door het stof

Fonseca, die pas sinds januari trainer is bij Olympique Lyon als opvolger van de ontslagen Pierre Sage, ging na afloop van de wedstrijd direct door het stof. "Dit had ik niet moeten doen", liet de 52-jarige Portugees weten. Scheidsrechter Millott was niet te spreken over de woede-uitbarsting van de coach. "Hij was enorm intimiderend. Er was volgens mij licht contact met mijn neus. Zijn houding was heel agressief. Zulk gedrag past niet bij een professionele trainer. Ik was geschokt."

