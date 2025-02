Contract oud-Ajacied Tagliafico loopt af, linksback houdt opties open

is in gesprek met nieuwssite Olympique-et-Lyonnais ingegaan op zijn toekomst. Het contract van de 32-jarige linksback bij Olympique Lyonnais loopt aankomende zomer af, maar het is nog niet duidelijk of er verlengd gaat worden.

Tagliafico staat ondanks blessureproblematiek eerder dit seizoen 'gewoon' in de basis bij Olympique Lyon. Zodoende speelde de Argentijn twintig wedstrijden in de Europa League en Ligue 1, waar OL zesde staat. Volgens het medium Olympique-et-Lyonnais zou de club wel willen verlengen met Tagliafico, die sinds 2022 voor de club speelt, maar in de praktijk is daar volgens de oud-Ajacied nog niks van terechtgekomen: “Nee, ik heb niet met de club gesproken.”

De publiekslieveling uit zijn tijd in Amsterdam geeft wel aan dat zulke gesprekken nog kunnen volgen. “Ik denk dat het, omdat het februari is, nog te vroeg is om de markt van juni te analyseren. Maar waarschijnlijk, als er opties zijn, zal ik met de club praten en zullen we zien wat het beste is.”

Of er een contractverlenging komt, ligt niet alleen aan de wensen van Lyon. Tagliafico zelf stelt ook eisen. Zo is het spelen van Champions League-voetbal belangrijk, geeft de oud-halve finalist van het toernooi aan: “Want uiteindelijk, als we proberen om bij de top vier te komen en ons te kwalificeren voor de Champions League, dan is er misschien de mogelijkheid (tot verlengen, red.) Ja, waarom niet?” Bovendien houdt de wereldkampioen uit 2022 zijn ogen open voor andere clubs: “Het hangt er vooral van af hoe we er tegen het einde van het seizoen voorstaan en wat de opties van andere clubs zijn."

