Godts dankbaar: 'Hij heeft mij op een mooie manier naar Ajax gehaald'

Klaas-Jan Huntelaar heeft een cruciale rol gespeeld bij de transfer van naar Ajax, dat verklapt de Belgische linksbuiten. De negentienjarige vleugelaanvaller vertelt in gesprek met ESPN dat hij nog altijd een uitstekende band heeft met de voormalig spits van Ajax.

Gots maakte in de winter van 2023 op zeventienjarige leeftijd de overstap van het Belgische KRC Genk naar Ajax. Huntelaar speelde daarbij een belangrijke rol, want de oud-spits, destijds technisch manager van de Amsterdamse club, wist de Belg met slechts één gesprek te overtuigen. "Dat heeft hij heel goed gedaan”, blikt de Belg terug. "Ik kon toen naar heel wat clubs, omdat ik transfervrij zou worden bij Genk."

"Ik ben hier toen één keer op bezoek gekomen bij Klaas en het was meteen goed", vervolgt Godts. "Hij was echt top. Hij heeft mij dingen beloofd en is dat vervolgens ook nagekomen. Dat vind ik erg mooi. Natuurlijk heeft Klaas ook een groot verleden in het voetbal, dus ik luisterde altijd als hij wat zei. Op die manier heeft hij mij naar Ajax gehaald en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.”

Godts heeft nog altijd contact met Huntelaar

Vanwege een burn-out legde Huntelaar in oktober 2023 zijn werkzaamheden bij Ajax neer. Toch heeft Godts nog altijd goed contact met de voormalig Oranje-international. "Ja, zeker", garandeert de Belgische vleugelaanvaller. "Soms sturen we berichtjes naar elkaar, dan is hij altijd heel kritisch, haha. Hij zegt dat ik rustiger voor het doel moet zijn, altijd bij de tweede paal moet komen of meer diepgang moet hebben. Ik heb zeker nog altijd veel aan Klaas.”

