Klaassen lyrisch over 'bezeten' Farioli: 'Dat heeft hij er heel goed in gekregen'

is vol lof over trainer Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester werd voorafgaand aan dit seizoen aangesteld bij Ajax en leidde de club terug naar de top van de Eredivisie. Klaassen droomt ondertussen zelfs van het kampioenschap in Nederland.

"Mijn eerste indruk van Farioli was gelijk goed", vertelt Klaassen in gesprek met De Telegraaf. "Bij hem als trainer zie ik dezelfde bezetenheid die ik als voetballer heb. Die passie was nodig om een streep te zetten onder twee sportief dramatische jaren.”

Hoe Farioli de kentering bij Ajax teweeg heeft gebracht? "Door de spelers topfit te maken en structuur aan te brengen. Onze speelwijze is erin gestampt en daardoor voor iedereen heel duidelijk", aldus Klaassen. "Ook als er spelers afwezig zijn door blessures of schorsingen weten hun vervangers precies wat hun taken zijn. En dan is het prachtig om te zien dat Jorthy Mokio er in Brussel als zestienjarige ’gewoon’ stond en Sean Steur en Rayane Bounida hun debuut maakten. Dat voelde weer een beetje zoals het bij Ajax hoort te zijn.”

Wat Klaassen daaronder verstaat. "Goede resultaten boeken, mooie goals maken, jonge debutanten zien en altijd alles voor de club geven", erkent Klaassen, die aangeeft dat hij in alle drie periodes bij Ajax in zo'n 'vechtmachine' heeft gespeeld. "Voor elkaar door het vuur gaan is een voorwaarde om successen te boeken. Maar Farioli heeft dat er wel heel goed in gekregen.”

Klaassen hoopt op kampioenschap

Waar Ajax vorig seizoen een dramatisch jaar kende en slechts als vijfde eindigde, daar is de ploeg onder Farioli opgeklommen naar de koppositie van de Eredivisie. "Als je eerste in de Eredivisie staat, wil je daar blijven staan, natuurlijk", hoopt Klaassen. "Maar wij moeten elke dag dezelfde energie als nu brengen en vooral naar onszelf kijken. Wedstrijd voor wedstrijd proberen te winnen. En dan zien we in mei wel of het genoeg was.”

