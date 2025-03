Groot kijkcijferdieptepunt voor Studio Voetbal

Studio Voetbal beleefde zondagavond een kijkcijferdieptepunt. Door de verhuizing naar NPO3 keken slechts 305.000 mensen naar het voetbalpraatprogramma, waar Sjoerd van Ramshorst, Theo Janssen, Jeroen Stekelenburg, Hedwiges Maduro en Ibrahim Aellay te gast waren.

Door een ingelaste editie van Bar Laat over de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne verhuisde Studio Voetbal van NPO1 naar NPO3. Daar wisten de kijkers het programma minder goed te vinden. Volgens tv-expert Tina Nijkamp trok het programma 305.000 kijkers, al zal dat aantal nog wel toenemen met uitgestelde kijkers.

Het is evenwel een zeldzaam lage score voor het programma. Eerder dit seizoen, in oktober 2024, beleefde Studio Voetbal al een dieptepunt met 325.000 lineaire kijkers, al was dat wel in een voetballoos weekend.

Door de kijkcijfers aan het begin van het seizoen verkeerde Studio Voetbal volgens Nijkamp in een crisis. Gaandeweg het seizoen trokken de kijkcijfers wel weer aan. Inclusief uitgestelde kijkers is de uitzending van vorige week zondag uitgekomen op een nette 702.000 kijkers.

