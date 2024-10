Studio Voetbal ligt gigantisch onder vuur: 'Er moet nú een crisisvergadering komen!'

Voetbalprogramma Studio Voetbal heeft zondagavond dramatische kijkcijfers behaald. Tina Nijkamp, die dagelijks alle kijkcijfers analyseert, begrijpt er niets van dat het programma van de NPO momenteel zo weinig mensen weet aan te sporen om te kijken.

"Studio Voetbal scoort helemaal dramatisch", schrijft Nijkamp met koeienletters op haar Instagram-pagina. De voormalig zenderbaas is overduidelijk geschokt door de extreem lage kijkcijfers voor het programma, dat gepresenteerd wordt door Sjoerd van Ramshorst: "Met 325.000 kijkers het slechtst bekeken programma van de dag! Hoe kan dit?", vraagt Nijkamp zich af.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arno Vermeulen speelt met vuur in Studio Voetbal: 'Er gaan mensen nu heel boos worden'

De voormalig zenderbaas vindt dat er ingegrepen moet worden: "Er moet echt een crisisvergadering komen. Vorig seizoen scoorde het 250.000 kijkers meer! Waarom wil niemand meer kijken? Ook qua uitstraling is dit toch geen NPO 1-programma meer", zo vindt Nijkamp, die in Studio Voetbal meer een programma ziet voor op NPO 3.

Het is niet de eerste keer dat Nijkamp haar zorgen uitspreekt over Studio Voetbal, want de mediapersoonlijkheid heeft zich al vaker uitgelaten over de lage kijkcijfers van het programma.