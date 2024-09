Veel vraagtekens rondom Studio Voetbal: 'Een waar kijkcijferDRAMA'

Kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp is compleet verbaasd over de huidige toestand van Studio Voetbal. Zij stelt dat het voetbalpraatprogramma van de NOS de laatste tijd op weinig kijkers kan rekenen.

Studio Voetbal wordt elke zondagavond uitgezonden via de NOS en moet een soort tegenhanger vormen van Vandaag Inside. De beide programma's verschillen flink qua format: Vandaag Inside wordt op weekdagen uitgezonden, kent een compleet andere sfeer en is een programma met meer onderwerpen dan alleen voetbal.

Nijkamp reageert verbaasd op de slechte resultaten van Studio Voetbal de laatste tijd. "Studio Voetbal is een waar kijkcijferDRAMA tot nu toe dit nieuwe voetbalseizoen", schrijft ze in een Instagram-story. "Wat is er aan de hand daar? Nog maar 354.000 kijkers en daarmee minder dan Nieuwsuur (387.000), WNL op Zondag (355.000) en Shownieuws (428.000). Vorige week keken er zelfs maar 305.000 kijkers naar Studio Voetbal. Dat is ongelooflijk laag. Het lijkt me tijd voor een spoedoverleg."

De kijkcijferexpert probeert ook gelijk een verklaring te vinden voor de mindere statistieken. "Presenteert Sjoerd van Ramshorst het niet meer? Is het format veranderd? Of zijn Nederlanders een beetje voetbalmoe?" Van Ramshorst presteerde deze zomer ook Studio Fußball, een praatprogramma over het EK voetbal, waarbij het Nederlands elftal tot de halve finale reikte. De presentator was even op vakantie, maar zondagavond was Van Ramshorst weer van de partij. Een voetbalmoe Nederland zou overigens ook een wat gekke verklaring zijn, aangezien de samenvattingen van de Eredivisie nog steeds prima worden bekeken, volgens Nijkamp.

