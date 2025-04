Voormalig Kroatisch international Nikola Pokrivac op 39-jarige leeftijd overleden

Nikola Pokrivac, voormalig international van Kroatië, is op 39-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval, zo melden Kroatische media. Pokrivac zat met drie van zijn huidige ploeggenoten in de auto, twee van hen zouden nog steeds in levensgevaar zijn.

Tussen 2008 en 2010 kwam Pokrivac als verdedigende middenvelder tot vijftien A-interlands voor Kroatië, waaronder het met 0-1 gewonnen pouleduel met Polen op het Europees Kampioenschap van 2008. Op clubniveau was hij vooral in zijn vaderland actief, voor clubs als Dinamo Zagreb en NK Rijeka. Buitenlandse avonturen beleefde Pokrivac bij AS Monaco (2008/09) en Red Bull Salzburg (2009-2011) en later nog kortstondig in Kazachstan.

LEES OOK: 34-voudig international Boupendza (28) overleden onder mysterieuze omstandigheden

Artikel gaat verder onder video

Sinds de zomer van 2024 bouwde Pokrivac zijn loopbaan af bij NK Vojnic 95, een club op het vierde niveau in Kroatië. Vrijdagavond ging het helemaal mis toen de middenvelder met drie van zijn ploeggenoten in de auto zat en botste op een ander voertuig. Pokrivac en een inzittende van de andere auto overleden ter plaatse. "Nikola is overleden, drie andere spelers zijn zwaar gewond geraakt", wordt de burgemeester van de plaats Vojnic geciteerd in Kroatische media. "De doktoren vechten op dit moment voor het leven van twee van hen."

Sad news from Croatia. In a tragic car accident former @HNS_CFF international Nikola Pokrivac (39) lost his life. May God rest his soul in peace. pic.twitter.com/xruAu4Xz8W — Ižak Ante Sučić (@IASucic) April 18, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗