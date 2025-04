34-voudig international Boupendza (28) overleden onder mysterieuze omstandigheden

Gabonees international is op 28-jarige leeftijd overleden na een val van de elfde verdieping van zijn appartementencomplex in China. De Chinese autoriteiten doen onderzoek naar het toedracht van het tragische incident.

Boupendza, die 34 interlands speelde voor Gabon, speelde sinds dit seizoen bij de Chinese club Zheijian FC. Eerder kwam hij in actie voor onder meer FC Cincinnati, Girondins Bordeaux en Hatayspor. Bij laatstgenoemde club wist de spits te imponeren en werd hij in 2021 topscorer van de Turkse competitie.

Volgens het Turkse Fanatik is de 28-jarige spits vanaf zijn balkon op elf hoog naar beneden gevallen. De politie is meteen begonnen met een onderzoek naar de dood van Boupendza omdat ze de zaak verdacht vinden. Er wordt door de autoriteiten rekening gehouden met drie mogelijke scenario's: zelfmoord, een ongeluk en moord.

Mogelijke betrokkenheid broer Boupendza

Er wordt ook nog gesproken over het feit dat de broer van Boupendza aanwezig zou zijn in het appartement tijdens de fatale val. Volgens lokale media heeft het tweetal al langere tijd ruzie met elkaar, waardoor ook onderzocht wordt of de val van Boupendza veroorzaakt kan zijn door een duw.

2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Başta ailesi vesevenlerine, Zhejiang FC

takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Huzur içinde uyu kral👑



Atakaş… pic.twitter.com/okXyYpi7Xt — Hatayspor (@Hatayspor_FK) April 16, 2025

