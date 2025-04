Hans Kraay doet pijnlijke onthulling: hierom kwam Beenhakker niet meer op tv

Hans Kraay junior heeft Leo Beenhakker de voorbije jaren meermaals gevraagd of hij te gast wilde zijn bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De vorige week op 82-jarige leeftijd overleden trainer wimpelde het aanbod iedere keer af, omdat hij zichzelf naar eigen zeggen niet meer herkende.

Met het overlijden van Beenhakker is er volgens Kraay junior een 'once-in-a-lifetime-trainer' heengegaan. "We krijgen er nooit meer zo eentje, een mensen-mens-coach, die met een welgemeende arm om spelers ze zo veel vertrouwen wist te geven, dat zelfs de sterren van Real Madrid drie jaar lang in de pas liepen", aldus de analist in zijn column voor Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De laatste jaren van Beenhakker: 'Triest om zo aan je einde te komen'

"Als het je lukt jongens zoals Camacho, Butragueño en Hugo Sánchez uit je hand te laten eten, ben je gewoon een hele grote trainer, want dat waren toch geen koekenbakkers, hè? Drie keer op rij kampioen met Madrid, niet voor niets is er na Leo geen trainer geweest die dat met die club voor elkaar heeft gekregen", vervolgt Kraay junior.

LEES OOK: Lofzang voor Beenhakker in Spaanse media: 'Hij tilde ons voetbal naar een hoger niveau'

Het feit dat Beenhakker de 'gave van het woord' had, komt ook ter sprake. Iets dat volgens Kraay junior veel belangrijker is dan 'al die kolere data'. "Daarom had ik Leo graag te gast gehad in Goedemorgen Eredivisie op ESPN, om nog een keer daarover te praten. Vorig jaar heb ik hem weer gevraagd. Hij zei: Hansie, als ik ’s morgens mijn tanden poets, herken ik mezelf niet eens meer. We moeten dat de mensen in de huiskamers maar niet meer aan doen."

Beenhakker verdween de laatste jaren uit beeld en was eigenlijk alleen nog maar te vinden in zijn appartement. "Ik vond het wel heel erg verdrietig", vertelt de verslaggever van ESPN. "Leo Beenhakker is in eenzaamheid gestorven. Ik hoop dat hij daarboven lekker een ondeugend sigaartje opsteekt en een peloton voetballiefhebbers daar eindelijk vol trots de mooiste verhalen vertelt over zijn schitterende carrière. Maar dan wel gewoon zuchtend", besluit Kraay junior.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗