De laatste jaren van Beenhakker: 'Triest om zo aan je einde te komen'

Leo Beenhakker is afgelopen donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. De voormalig toptrainer, die onder andere met Feyenoord en Real Madrid grote successen beleefde, was in zijn laatste jaren vrij eenzaam, weet Mario Been.

De afgelopen jaren ging Beenhakker fysiek achteruit en ging hij er steeds minder vaak op uit, vertelt Been bij ESPN. "Hij vereenzaamde. Hij kwam nog wel eens bij Excelsior wedstrijden kijken, maar op een gegeven moment was hij heel slecht ter been. Toen sloeg hij dat ook over en was hij eigenlijk alleen nog maar te vinden in zijn appartement, op 100 meter van het Feyenoord-stadion."

Artikel gaat verder onder video

Been, die Beenhakker nog als trainer heeft gehad, had dit graag anders gezien. "Triest om zo aan je einde te komen. Het ging gewoon niet meer en hij wilde ook niet meer."

Prachtige anekdote uit Madrid

In de seizoenen 1986/87, 1987/88 en 1988/89 werd Beenhakker drie keer Spaans kampioen met Real Madrid en groeide hij uit tot 'een grote meneer'. Been ging later eens in Madrid met Beenhakker eten en probeerde in 'het mooiste' restaurant een tafeltje aan het water te reserveren. Dat lukte echter niet. "Ik kwam terug bij mijn trainer met de staart tussen mijn benen en ik zeg: 'Train, we kunnen niet aan de waterkant zitten hoor.'"

Beenhakker reageerde vervolgens zeer koeltjes. "Hij zei tegen mij: 'Wacht maar even jongen'. Beenhakker loopt naar binnen en gaat praten met de eigenaar. De koks kwamen naar buiten en gingen op de knieën. Ze aanboden hem alsof het een god was. Iedereen was daar voor Real Madrid, ze herkenden hem gelijk." Op dat moment stond Been er pas bij stil hoe groot Beenhakker in Spanje was. "Het bordje reservado ging van tafel en we zaten aan de waterkant."

