Kraay jr. is klaar met 'terpetijnzeiker' Van Persie en gaat confrontatie aan

Hans Kraay junior heeft zaterdagmiddag zijn onvrede laten blijken over het gedrag van Robin van Persie van de laatste weken. De journalist van ESPN vindt de trainer van Feyenoord wat te veel zeuren.

"Ik kan je heel vaak volgen, maar ook wel eens niet en dan zeg ik het ook." Kraay jr. begint dan wat voorbeelden op te noemen, te beginnen met het eerste Eredivisieduel waarbij Van Persie de leiding had over Feyenoord. "Na NEC (0-0) had je een soort van irritatie van: ze hebben tijdgerekt. Daar snapte ik niks van" stelt Hansie Hansie, waarna er een glimlach op het gezicht van Van Persie verschijnt. De Rotterdammers creëerden tegen NEC weinig en lieten vervolgens punten liggen.

Artikel gaat verder onder video

Ook het meest recente duel tegen AZ, waar Feyenoord vrij gelukkig won (0-1), komt ter sprake. "Na die wedstrijd zei je: 'We moesten wel erg veel dealen met lange ballen'. Dan denk ik van: waar bemoei je je mee?" Kraay junior verwacht dat Van Persie ook vandaag weer gaat klagen. "Nu is het veld misschien weer niet goed. Ga je straks over het veld zeiken, terpetijnzeiker?"

LEES OOK: LIVE Eredivisie | Opstelling Feyenoord bekend: Hwang en Smal starten niet

Van Persie zelf vindt dat een onwaarschijnlijk scenario. "Zeker niet. Het veld is stukken beter, het is ook nog gesproeid." Vooral rondom het duel Fortuna Sittard - Ajax was er veel ophef over de slechte veldkwaliteit, al heeft Van Persie in zijn tijd bij sc Heerenveen ook al geklaagd. "Een paar maanden geleden waren we hier ook (2 november 2024, Fortuna - Heerenveen, 3-0), toen was het veld absoluut niet goed." De trainer sluit af door te zeggen dat teams allemaal hun eigen speelwijze mogen kiezen, doelend op AZ. "En vandaag verwacht ik weer lange ballen." Kraay jr. deelt ten slotte nog dat hij die eventuele tactiekkeuze van Fortuna eveneens legaal zou vinden.

