Ibrahim Afellay noemt Ajax-speler ‘armoede’, Theo Janssen pleit per direct voor nieuwe basisklant

Ajax leverde zaterdagavond in de Eredivisie een teleurstellende prestatie op bezoek bij Go Ahead Eagles. Een dag later zijn Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Theo Janssen in Studio Voetbal hard over de selectie van hoofdtrainer Francesco Farioli.

In de uitzending van zondagavond wordt de selectie van Ajax uitgebreid geanalyseerd door de analisten van Studio Voetbal. Van Hooijdonk concludeert dat Wout Weghorst, die tegen Go Ahead voor het eerst in de basis startte, niet geschikt is om de aanvalsleider van Ajax te zijn. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord vindt Brian Brobbey beduidend geschikter voor die rol. “Weghorst is geen speler die de bal krijgt, omdraait en twee man gaat passeren. Hij is een andere nummer negen dan Brobbey.”

“Brobbey is veel sneller dan Weghorst, dus hij is een grotere plaag voor de tegenstander”, vervolgt Van Hooijdonk. “Brobbey is met afstand de ideale spits voor dit Ajax. Als Ajax veel beter zou zijn, kun je ook best met Weghorst in de spits spelen. Je had Weghorst alleen als pinchhitter moeten halen. Maar met Akpom heb je een spits die het het afgelopen jaar hartstikke goed heeft gedaan als pinchhitter, met elf goals.”

Afellay vindt net als Van Hooijdonk dat de selectie van Ajax uit balans is. “Het is toch bizar dat ze met Julian Rijkhoff erbij vier centrale spitsen hebben. Voor de buitenkanten hebben ze gewoon geen enkel alternatief voor Mike Godts en Bertrand Traoré”, constateert de oud-middenvelder van onder meer PSV en Barcelona. Ajax begon de tweede helft tegen Go Ahead met verdediger Anton Gaaei op de rechtsbuitenpositie in plaats van de gewisselde Traoré. “Het is armoede dat je in tweede helft Gaeei rechtsbuiten moet laten spelen”, stelt Afellay.

“Ik vind het middenveld van Ajax ook niet goed”, valt Theo Janssen in. “Als je naar het middenveld kijkt, dan zijn het eigenlijk allemaal dezelfde types, met Fitz-Jim, Taylor en Henderson. Als je kijkt naar het type speler dat Ajax nodig heeft op het middenveld, dan hebben ze Klaassen nodig: een jongen die in de zestien komt en altijd rond een spits beweegt. Hij werkt altijd hard voor een elftal en geeft leiding. Als die trainer een beetje verstand heeft, en dan verwacht ik wel, dan speelt Klaassen volgende week gewoon.”

