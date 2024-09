Ihattaren keert terug: 'Ajax pakte het slecht aan, daar help je hem niet mee'

staat op het punt om terug te keren in de voetballerij. De 22-jarige voetballer, die al een tijd zonder club zit, gaat volgens verschillende media aan de slag bij RKC Waalwijk. Kees Luijckx, analist van ESPN, blikt terug op de roerige jaren van Ihattaren en is van mening dat Ajax uiteindelijk heeft gefaald in de begeleiding van de geboren Utrechter.

De middenvelder kwam voor het laatst uit voor Slavia Praag, maar is na zijn vertrek bij de Tsjechische club clubloos. Sindsdien kampte Ihattaren met grote problemen, zo vertelde de middenvelder onlangs in een interview met De Telegraaf. De multifunctionele voetballer onthulde dat hij op een moment 117 kilo woog. Nu wacht er een nieuwe kans in het profvoetbal voor het jeugdproduct van PSV. In het programma Voetbalpraat van ESPN geeft Luijckx aan dat hij al vaak heeft nagedacht over een terugkeer van de 22-jarige voetballer in het betaald voetbal.

"Hij is zo'n fascinerende speler. Ik heb vaak gedacht: wanneer komt Ihattaren weer in het nieuws wat betreft een nieuwe club? Bij RKC hebben ze Mo Allach (technisch directeur, red.) rondlopen en misschien helpt dat, iemand uit dezelfde cultuur. Je moet hem zo'n groot pakket aan hulp aanbieden", weet Luijckx, die vindt dat Ajax - een andere vorige werkgever van Ihattaren - hier niet goed in is geslaagd.

"Ik vind dat ze het bij Ajax uiteindelijk slecht aanpakte door hem heel snel weer op een voetstuk te plaatsen. Ze haalden hem heel snel bij de eerste selectie", doelt Luijckx op de beslissing van Erik ten Hag om Ihattaren in de bekerfinale tegen uitgerekend PSV (1-2 verlies) plotseling te laten debuteren voor de Amsterdamse club: "Daar help je hem niet mee. Een voetstuk kent hij wel en daar is hij vaak vanaf gevallen."