Perez walgt van hoofdrolspeler bij Ajax: ‘Hij is verschrikkelijk, hij loopt zó stoer te doen op het veld’

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor Marc Nagtegaal. De Deense analist haalt zondagavond hard uit naar de 31-jarige scheidsrechter, daags na het duel in de Eredivisie tussen Go Ahead Eagles en Ajax (1-1).

Nagtegaal hanteerde zaterdagavond in Deventer de fluit bij Go Ahead Eagles - Ajax. De arbiter haalde zich in de tweede helft de woede van de thuisploeg op de hals, door geen strafschop toe te kennen nadat Davy Klaassen de bal in de eigen zestien op de hand kreeg.

Perez zegt zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN zich te ergeren aan het gedrag van Nagtegaal op het veld. “Deze scheidsrechter is echt verschrikkelijk. Hij loopt zó stoer te doen in het veld”, zegt de analist en oud-voetballer vol waging.

“En wat hij écht fout doet, zoals zoveel scheidsrechters, is dat hij zich niet aan de regel houdt dat alleen de aanvoerders wat mogen zeggen tegen de scheidsrechter”, vervolgt Perez. “Ook in deze wedstrijd zag ik weer veel spelers die naar hem toe kwamen. En dat gaat hij weer stoer doen. Geef ze gewoon een gele kaart! Later deed hij het wel, maar daarvoor was het al vijftien keer gebeurd.”

