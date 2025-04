VI fileert Sylvie Meis: geschokte dame in publiek slaat hand voor de mond

Johan Derksen en René van der Gijp hebben gereageerd op de uitspraken van Sylvie Meis over Vandaag Inside. In een interview met YouTuber Robbert Rodenburg riep Meis op tot het cancelen van het praatprogramma.

“Sylvie Meis neem ik zeer serieus. We moeten toch overwegen of we hier kunnen blijven zitten”, reageerde Derksen op de woorden van Meis. “De pretentie van dat huppelkutje… Waar bemoeit ze zich eigenlijk mee? Het is een heel lief meisje, maar ze heeft nu zo langzamerhand alle miljonairs van haar leeftijd wel afgelebberd en dat is niets geworden. Ik wacht als sugardaddy rustig tot ze een keer aanbelt.”

Artikel gaat verder onder video

Meis zei zich af te vragen waarom Vandaag Inside nog wordt uitgezonden. Het model, en dan met name haar liefdesleven, wordt regelmatig op de hak genomen door Johan Derksen. Ze sloeg terug in een interview in het YouTube-programma Open Kaart en noemde de heren van Vandaag Inside 'oude, witte mannen, die waarschijnlijk gefrustreerd zijn'.

© Vandaag Inside

Ze zei de kritiek volledig te negeren. “Ik heb ook geen Nederlandse televisie en ik weet ook niet wie die mensen allemaal zijn, als ik heel eerlijk ben, dus...” Wat betreft Vandaag Inside: “Ook daar denk ik: oude, witte mannen, die waarschijnlijk gefrustreerd zijn. Heel erg gefrustreerd zijn. Wat wel verbazingwekkend is, ik blijf erbij, is dat tegenwoordig in een cultuur waarin iedereen gecanceld wordt, dat soort mannen nog een platform krijgen. Daar moeten eigenlijk zenders maar eens over nadenken en vooral ook degene die die zender heeft, toch John?” Daarmee verwees de ex van Rafael van der Vaart naar Talpa-baas John de Mol.

Van der Gijp dacht maar één ding

In het interview worden nog veel meer onderwerpen besproken, zoals de inbraak in haar appartement in Hamburg in 2023, plastische chirurgie en haar zoontje Damian. Van der Gijp zegt dat hij tien minuten naar het interview heeft gekeken. “Ik dacht maar één ding: dit is de ondraaglijke leegheid van het bestaan. Vreselijk.”

“Op een gegeven moment hadden ze het over ijdelheid. Ze kende dat woord niet. Die jongen vroeg of ze ijdel is; zij vroeg wat ‘ijdel’ is”, aldus Van der Gijp, die daarna beelden laat zien van Meis die uitlegt hoe ze voor zichzelf zorgt. De analist reageert: “Een beetje pijpen is ook nooit iemand slechter van geworden. Ze heeft het over skincare en gezichtspeeling… Beetje pijpen!” De opmerking van Van der Gijp zorgt voor gelach in het publiek, onder meer bij een dame achter Derksen die de hand geschokt voor de mond slaat.

VIDEO - Derksen en Van der Gijp reageren op geheel eigen wijze op genadeloze uithaal van Sylvie Meis

