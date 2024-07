Ongelofelijke goal in oefenwedstrijd: Andries Noppert van bijna 70 meter verschalkt

tekende vrijdagmiddag op bijzonder fraaie wijze voor de gelijkmaker in de oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen. De middenvelder van PEC Zwolle – die sowieso patent heeft op het maken van mooie doelpunten – verschalkte doelman vanaf zeker 65 meter.

Heerenveen en Zwolle spelen vandaag (vrijdag) twee verschillende soorten oefenwedstrijden. ‘Ploeg 1’ speelt 45 minuten plus een half uur en ‘ploeg 2’ speelt 45 minuten plus een kwartier. De wedstrijd tussen de ‘eerste ploegen’ werd met 2-1 gewonnen door sc Heerenveen, maar de mooiste goal kwam op naam van PEC Zwolle.

Van den Berg, afgelopen seizoen al een van de smaakmakers van het elftal van Johnny Jansen, besloot op het uur om maar eens uit te halen, ruim vanaf eigen helft. De middenvelder zag zijn schot over Noppert vliegen, die ver voor zijn doel stond.

