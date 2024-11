Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat voormalig Ajax-spelers en de 'absolute top' zouden gaan halen. Inmiddels speelt Bazoer (28) voor de Turkse middenmoter Konyaspor en komt Vos (19) uit voor het beloftenelftal van AC Milan.

Bazoer maakte in de jeugd de ovetap van PSV naar Ajax en debuteerde in 2014 in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Een jaar later volgde zijn eerste wedstrijd in het Nederlands elftal, onder toenmalig bondscoach Danny Blind. Bazoer zou uiteindelijk tot zes A-interlands voor Oranje komen en vertrok in 2017 bij Ajax. De middenvelder stond later onder contract bij VfL Wolfsburg en FC Porto, om bij FC Urecht, Vitesse en AZ terug te keren in de Eredivisie. Afgelopen september liet AZ hem naar Turkije vertrekken. Vos kwam op zijn beurt vorig seizoen tot zeventien wedstrijden in Ajax 1, maar de Amsterdammers verkochten hem voor zo'n drie miljoen euro aan Milan, waar hij vooralsnog niet in de buurt van het eerste elftal komt.

"‘Het blijft lastig om in te schatten welke talenten hun potentieel gaan waarmaken", merkt Hiddink op in gesprek met Voetbal International. "Zo was ik er heilig van overtuigd dat Riechedly Bazoer de absolute top zou gaan halen, toen ik hem als jonkie in de jeugd van Ajax zag spelen. Hetzelfde had ik een tijdje geleden met Silvano Vos. Door tal van omstandigheden kunnen carrières onverwachte wendingen nemen", merkt de oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en bondscoach van het Nederlands elftal op.

Er zijn natuurlijk ook spelers die de sprong naar de top wél hebben kunnen maken. Hiddink noemt Ryan Gravenberch, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak beleeft bij Liverpool. "Gravenberch vind ik een mooi voorbeeld van een speler die de zogenoemde Hollandse School koppelt aan het moderne internationale voetbal", prijst Hiddink de international. Ook de ontwikkeling van Virgil van Dijk is een goed voorbeeld, stelt Hiddink over de verdediger die hij in zijn tweede periode bij Oranje (2014-2015) onder zijn hoede had. "Virgil was altijd al goed en stijlvol aan de bal. Maar verdedigend moest er nog veel beter. Hij dekte te veel op afstand, bijvoorbeeld. Daarover hebben we het gehad, toen ik hem voor het eerst bij de Oranje-selectie haalde. Dat hij op een hoger clubniveau moest gaan spelen. In de Premier League is hij de complete verdediger geworden zoals we hem nu kennen." Hiddinks opvolger Blind gunde Van Dijk uiteindelijk zijn debuut in Oranje, inmiddels staat de verdediger op 78 interlands en is hij onder Ronald Koeman eerste aanvoerder van het Nederlands elftal.

