Van Dijk licht er drie ploeggenoten uit bij Oranje: ‘Zit zo veel voetbal in’

is heel blij met het middenveld dat er bij Oranje stond tegen Hongarije (4-0), zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Volgens de aanvoerder van het Nederlands elftal is er met , en heel veel voetbalkwaliteit aanwezig in de ploeg.

Oranje wist zich onder leiding van aanvoerder Van Dijk te plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League, door in Amsterdam ruim te winnen van Hongarije. Het duel betekende ook de terugkeer van Frenkie de Jong in het shirt van Nederland, wat hij daarvoor al veertien maanden niet had gedragen door blessureleed.

De terugkeer van De Jong doet Oranje volgens Van Dijk goed. “Bij de volgende interlandperiode, in maart, moeten we een vaste basis hebben waarop iedereen kan vertrouwen”, begint de centrumverdediger. “Het was in ieder geval top dat Frenkie de Jong er tegen Hongarije weer bij was.” Volgens Van Dijk is de voormalig Ajacied ‘een van de beste middenvelders’ die Nederland heeft. “Als je ziet hoeveel voetbal de drie middenvelder in zich hadden tegen Hongarije… Het is lekker voetballen richting de as, met jongens als Frenkie en Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders voor je.”

Ook invallers krijgen lof

Het middenveld werd na 68 minuten spelen uit elkaar gehaald, toen De Jong werd vervangen door Teun Koopmeiners, terwijl Mats Wieffer tien minuten later in het veld kwam voor Gravenberch. Toch zorgde dat er volgens Van Dijk niet voor dat het voetballend lastiger werd. “Zij doen het ook heel goed. Dat hebben we nodig, als we goede stappen willen blijven zetten en succesvol willen zijn.”

