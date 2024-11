Verbazing om ‘onderbelicht’ moment Weghorst: ‘Heel wijs besluit’

Mike Verweij is onder de indruk van het feit dat zijn hoofd koel wist te houden toen de tweede penalty van Oranje tegen Hongarije (4-0) opeiste. Volgens de journalist stond de spits van Ajax namelijk bovenaan het lijstje en had hij de strafschop moeten nemen.

Weghorst was zaterdagavond vroeg in de wedstrijd trefzeker vanaf elf meter, waarna hij bakken kritiek over zich heen kreeg voor zijn uitbundige gejuich, kort na de medische noodsituatie van Ádám Szalai. Vlak voor rust dacht de aanvaller zijn tweede van de avond te kunnen maken vanaf de stip, maar uiteindelijk besloot Gakpo deze te nemen, waarbij Weghorst dit maar gewoon liet gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Revolutionaire wijziging bij Oranje geopperd: 'Het is prachtig, maar erg tricky'

“Maar ter verdediging van Weghorst, want daar hoor je dan weer niemand over. Maar nu is er een keer een goede kant van Weghorst, dan wordt die niet belicht”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Bij die tweede penalty stond zijn naam nog steeds bovenaan die lijst. Hij mocht die penalty eigenlijk nemen”, legt de journalist uit, die weet dat dit ook vanaf de bank is doorgegeven aan de spelers in het veld. “Toch was hij zich er wel bewust van, toen Gakpo die bal wegpakte, dat hij heel veel stennis kon maken, maar dat staat natuurlijk ook heel slecht voor de camera. Dus toen liet hij Gakpo de penalty nemen.”

LEES OOK: Koeman heeft veel vertrouwen in Oranje-speler, maar Hugo Borst 'ziet het niet'

Wijs besluit van Weghorst

“Dat was dan wel weer een wijs besluit van Weghorst”, vervolgt Verweij, die stelt dat de spits Gakpo ook een klap had kunnen geven. “Kennelijk was er toch onduidelijkheid. Dat moet Ronald Koeman zich aanrekenen. Gakpo was de tweede penaltynemer, dus die dacht: ‘Mooi, want dit is de tweede penalty’. Gekke actie van Gakpo”, oordeelt de verslaggever. “Dat hij de bal pakte, snap ik wel. Maar dat Weghorst het liet gebeuren, verbaasde me wel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman niet blij met twee spelers en laat dat duidelijk merken

Ronald Koeman was zichtbaar niet blij met het feit dat niet Wout Weghorst maar Cody Gakpo de tweede strafschop van het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije voor zijn rekening nam.