Gakpo legt uit waarom hij tweede penalty opeiste

was zaterdagavond weer trefzeker voor Oranje tegen Hongarije (4-0). Vlak voor de rust kreeg Nederland de tweede strafschop van de wedstrijd, die door de buitenspeler werd benut. Eerder had de eerste penalty van Oranje al gescoord. Na afloop van de wedstrijd legt Gakpo uit waarom hij de tweede strafschop nam.

Nadat Weghorst Nederland vroeg in de wedstrijd vanaf elf meter op voorsprong had gezet, dacht de spits vlak voor de rust een uitgelezen kans te krijgen op zijn tweede van de wedstrijd. Uiteindelijk was het niet de Ajacied, maar Gakpo die zich over de bal ontfermde en deze binnenschoot. In gesprek met ESPN legt de aanvaller van Liverpool uit waarom hij de penalty opeiste.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in kwartfinale Nations League

“Wout stond op het lijstje, maar ik stond ook op het lijstje”, begint Gakpo. Opvallend aan deze uitspraak is dat Ronald Koeman na de wedstrijd aangaf dat er geen eerste en tweede keuze is tussen Gakpo en Weghorst. “Hij moest de eerste nemen. Toen dacht ik: Wout heeft al gescoord, dan neem ik de tweede.” Wanneer Pascal Kamperman vervolgens stelt dat nummer één en twee op het lijstje betekent dat je penalty één en twee mag nemen, begint Gakpo te lachen. “Precies, dat is slim hè? Maar nee, we zijn allebei aanvallers en willen allebei scoren. Zo’n moment doet zich dan voor. Wout scoorde de eerste, dan neem ik de verantwoordelijkheid de tweede te nemen.”

LEES OOK: Hongaarse media foeteren na riante Oranje-zege: 'Harteloze VAR'

Weghorst baalt van niet nagekomen afspraken

Ook Weghorst heeft bij ESPN gereageerd op het moment. “Cody pakte ‘m”, reageert de spits desgevraagd, terwijl hij zijn schouders ophaalt. Weghorst geeft aan dat zowel hij als Gakpo duidelijk aangaven de bal te willen nemen. “Uiteindelijk zijn er wel afspraken”, stelt de spits. “Bij de eerste zei de trainer dat ik één was en ‘m moest nemen. Die maak je, dus dan wil je natuurlijk de tweede ook maken.” Hoewel Weghorst de tweede penalty niet mocht nemen, is hij wel blij dat Gakpo deze binnenschoot. “Maar in mijn ogen zijn afspraken er wel om na te komen, maar ja.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Wie had de tweede penalty moeten nemen voor Oranje? 🤔



🗣️ Wout Weghorst: "Uiteindelijk zijn er wel afspraken..."



🗣️ Cody Gakpo: "Wout moest de eerste nemen, dus toen dacht ik: dan neem ik de tweede" — ESPN NL (@ESPNnl) November 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman niet blij met twee spelers en laat dat duidelijk merken

Ronald Koeman was zichtbaar niet blij met het feit dat niet Wout Weghorst maar Cody Gakpo de tweede strafschop van het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije voor zijn rekening nam.