Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in kwartfinale Nations League

Het Nederlands elftal gaat door de 4-0 overwinning op Hongarije en de 7-0 overwinning van Duitsland op Bosnië-Herzegovina als nummer twee naar de kwartfinales van de Nations League. Hierin kan de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog uitkomen tegen vier mogelijke tegenstanders: Portugal, Spanje en Italië of Frankrijk.

Duitsland zit bij de loting ook in pot 1, maar Nederland kwam in de groepsfase van de Nations League al uit tegen de formatie van bondscoach Julian Nagelsmann. Teams die elkaar al in de groepsfase hebben getroffen, worden voor de loting van de kwartfinale uitgesloten van elkaar.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Weghorst: 'Ik ga het maar gewoon eens zeggen, niemand weet dit, de camera's zien het niet'

Net als Duitsland zijn ook Spanje en Portugal al verzekerd van de eerste plaats in hun groep. Alleen de winnaar van groep B is nog niet bekend. Daarin gaat de strijd tussen Italië en Frankrijk, waarbij La Squadra Azzurra de beste papieren heeft. Italië heeft een voorsprong van drie punten op Frankrijk en staat er beter voor qua onderling resultaat (1-3).

Bij een gelijk puntentotaal is het onderlinge resultaat de doorslaggevende factor. Omdat Italië ook nog een beter doelsaldo heeft dan Frankrijk zal de ploeg van bondscoach Didier Deschamps met vier doelpunten verschil moeten winnen om een mogelijke tegenstander van het Nederlands elftal te worden in de kwartfinale van de Nations League.

LEES OOK: ‘Frenkie de Jong bleek snel weer de magneet die als vanzelf de bal aantrok’

De kwartfinales van de Nations League staan eind maart 2025 op de planning. Oranje begint hierin, omdat het als nummer twee de kwartfinale ingaat, met een thuiswedstrijd. In juni wordt de Final Four van het toernooi gespeeld. Hier gaat het, in tegenstelling tot de kwartfinales, om enkele wedstrijden.

Oranje groepshoofd bij loting WK-kwalificatie

Door de 4-0 overwinning op Hongarije, en het veiligstellen van de tweede plaats in de Nations League, heeft het Nederlands elftal zich ook verzekerd van pot 1 bij de loting voor de WK-kwalificatie op vrijdag 13 december. Oranje ontloopt daardoor de toplanden in de jacht op een ticket voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het mondiale eindtoernooi.

Pot 1 Pot 2 Portugal Kroatië of Schotland Italië of Frankrijk Italië of Frankrijk Duitsland Nederland Spanje Servië of Denemarken

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Denzel Dumfries krijgt grote complimenten voor gedrag tijdens medisch ongeval Hongarije

Een fraai gebaar van Oranje-speler Denzel Dumfries, tijdens het medische noodgeval op de bank van Hongarije.