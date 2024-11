‘Frenkie de Jong bleek snel weer de magneet die als vanzelf de bal aantrok’

maakte zaterdagavond na 433 dagen zijn rentree in het Nederland elftal. Journalist Maarten Wijffels vindt dat de middenvelder van FC Barcelona gelijk liet zien wat Oranje zonder hem heeft gemist. Toch is er ook nog ruimte voor verbetering.

“In de Johan Cruijff Arena begon De Jong nog wat onwennig. Maar al snel bleek hij weer de magneet die als vanzelf de bal aantrok”, schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. “Iedereen die zelf voetbalt - het niveau waarop maakt niet uit - weet hoe lekker het is: een medespeler bij wie je op elk moment de bal kwijt kunt. Die zich nooit verstopt.”

Wijffels zag dat De Jong in de praktijk bracht wat het Nederlands elftal anders wilde doen dan in Hongarije. “Niet passen om iemand aan te spelen, maar om iemand uit te spelen, van de tegenpartij”, vervolgt hij. “Als de achterste man op Oranjes middenveld vormde hij een trio met Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Met De Jong als enige ‘6’ konden zij beiden hoger op het veld spelen. Hongarije stond constant voor keuzes, veel meer dan vorige maand bij de heenwedstrijd.”

Tijdens de heenwedstrijd wist Oranje, ondanks 84 procent balbezit, geen grote kans te creëren uit open spel voor de rust. In de Johan Cruijff ArenA stond de teller halverwege de wedstrijd al op negen doelpogingen. Een belangrijke rol was daarin weggelegd voor De Jong. “Hij verstuurde in zijn eentje meer dan 30 passes die aankwamen in het aanvallende derde deel van het veld.”

Niet alles positief bij Oranje en De Jong

Wel is het volgens Wijffels nog te vroeg om de polonaise in te zetten. “Was alles dan positief? Nee. In de omschakeling van balbezit naar balverlies was Oranje een avond lang onrustig, slordig en kwetsbaar. Ook Frenkie de Jong liet in die transities steken vallen”, stelt de journalist. “ Vooral in het eerste halfuur resulteerde elke Hongaarse tegenstoot in doelgevaar. De Jong, Gravenberch en Reijnders waren soms alle drie tegelijk weg en dan lag het middenveld open.”

“Tegen deze Hongaren kwam Nederland ermee weg”, beseft de journalist. “Tegen een topland had het ook 0-2 kunnen staan. Daarom mogen Koopmeiners, Wieffer en ook een middenvelder als Quinten Timber (power en duelkracht) nog hopen in de pikorde achter Frenkie de Jong”, besluit Wijffels.

