Frenkie de Jong moest tijdens Nederland - Hongarije denken aan Abdelhak Nouri

sprak zaterdagavond na afloop van Nedeland - Hongarije (4-0 overwinning) over de reanimatie van Ádám Szalai. De Oranje-international erkende dat hij op het veld moest denken aan de hartstilstand waar voormalig Ajax-ploeggenoot Abdelhak Nouri door getroffen werd in 2017.

Szalai stortte zaterdagavond na zeven minuten voetballen ter aarde. Hij werd succesvol gereanimeerd en afgevoerd naar het ziekenhuis. “Dat was wel echt heftig. Het was schrikken. Ik stond er niet heel dichtbij, maar ik zag wel dat iemand op de grond lag. Ik zag zijn benen een beetje trillen. Dat was wel eng. Dat is wel heel erg schrikken”, zei De Jong voor de camera van de NOS.

“Ik wist niet precies wat er aan de hand was. Op een gegeven moment hoorde ik de jongens er wat over zeggen, maar je weet het natuurlijk niet precies hoe het gaat. Op een gegeven moment kreeg je te horen dat hij oké was, dat hij stabiel was. Dat was wel een opluchting”, aldus De Jong.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg De Jong vervolgens of hij moest terugdenken aan de hartstilstand waar Nouri door getroffen werd in 2017 in een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. Daarbij liep Nouri ernstig en blijvend hersenletsel op. De Jong stond toen ook op het veld. “Ja. Op zo’n moment schiet dat wel door je hoofd”, erkende De Jong. “Het is altijd wel gek als je weer begint, zeker omdat we begonnen met een penalty. Er werd ons verteld dat hij stabiel was, dan kun je op gegeven moment weer verder.”

