'Frenkie de Jong moet een ander vliegtuig pakken dan de rest van Oranje'

Hans Kraay junior adviseert om het vliegtuig richting Barcelona te pakken. De middenvelder speelde zaterdagavond tegen Hongarije zijn eerste interland voor Oranje sinds de terugkeer van zijn slepende enkelblessure en gaat in principe mee naar Bosnië-Herzegovina voor de afsluitende Nations League-groepswedstrijd van dinsdag.

De Jong zei na de 4-0 zege op Hongarije tegen de NOS dat hij dinsdagavond in ieder geval niet als basisspeler aantreedt tegen Bosnië-Herzegovina. Kraay heeft een onconventioneel idee: “Ik zou hem heel rustig lekker naar huis laten gaan.” Terwijl de rest van de selectie vliegt naar Sarajevo, zou De Jong er volgens de ESPN-analist dus goed aan doen om naar Barcelona te gaan, even vrijaf te nemen en zich dan weer te richten op het clubvoetbal.

“Als hij het leuk vindt om naar Bosnië-Herzegovina te vliegen, dan vliegt hij lekker mee. Ik zou hem helemaal niet meer meenemen. Hij heeft nu lekker zeventig minuten gespeeld”, aldus Kraay, die De Jong een ruime voldoende toekent voor zijn optreden. “Frenkie had weer zijn dribbels en een paar goede balletjes. In de tweede helft was hij niet meer zo goed. Je zag dat hij erdoorheen zat. De eerste helft leek hij weer een beetje op Frenkie, laten we het zo zeggen. Een 7-.”

'Frenkie de Jong speelt als een debutant'

Kraay betwijfelt of De Jong gehoor geeft aan zijn advies, mede omdat de middenvelder zichtbaar geniet bij Oranje. “Op de trainingen zie je hoeveel plezier hij heeft. Hij speelt met blosjes op de wangen, alsof het een zeventienjarige debutant is. Ik heb van hem genoten op de training.”

