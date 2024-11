Oranje naar kwartfinale Nations League na winst op Hongarije

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond gewonnen van Hongarije. Door twee penalty’s in de eerste helft was de wedstrijd al voor rust nagenoeg gespeeld, na rust bouwde Oranje de score verder uit: 4-0. De eerste werd gescoord door Wout Weghorst, de tweede door Cody Gakpo. Denzel Dumfries maakte in de tweede helft de derde en gaf de ook assist op de treffer van Teun Koopmeiners. Door de zege plaatst het Nederlands elftal zich voor de kwartfinale van de Nations League. De wedstrijd lag vlak na de start een kwartier stil wegens een noodsituatie op de bank van de Hongaren.

Bij Oranje maakte Frenkie de Jong na meer dan een jaar zijn rentree in Oranje. Hij vormde het middenveld samen met Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Jan Paul van Hecke maakte zijn basisdebuut terwijl Wout Weghorst zijn opwachting maakte in de spits. Dat ging ten koste van Brian Brobbey en Joshue Zirkzee. Laatstgenoemde moest zelfs plaats nemen op de tribune, samen met Justin Kluivert.

De wedstrijd werd al na acht minuten gestaakt omdat assistent-trainer Adám Szalai van de Hongaren onwel werd. Na een minutenlange reanimatie werd de wedstrijd hervat. Dat gebeurde via een penalty omdat Tamás Nikitscher de bal vlak voor de onderbreking op zijn arm had gekregen, waarover scheidsrechter door de VAR was geattendeerd. Weghorst nam plaats achter de bal en faalde niet: 1-0. Daarna bleef Nederland dominant en creëerde veel kansen, maar verdubbelde het pas diep in blessuretijd de voorsprong. Donyell Malen omspeelde Zsolt Nagy, die de aanvaller van Dortmund lichtjes aan tikte. Tot ontsteltenis van bondscoach Ronald Koeman nam Gakpo en niet Weghorst plaats achter de bal, maar het resultaat was niet anders. Gakpo knalde de bal hard achter de tot dan toe uitblinkende doelman Dénes Dibusz: 2-0. Dat was tevens de ruststand.

Na rust ging Nederland op zoek naar de beslissing en slaagde daar bijna al snel in. Meteen na rust raakte Weghorst met een afstandsschot terwijl hij vlak daarvoor in kansrijke positie de bal op de voet van Márton Dárdai schoot die daarmee een zeker doelpunt voorkwam. In de 64e minuut was het wel raak toen een voorzet van Gakpo half weggewerkt werd door een verdediger waarna Dumfries de bal knap in de verre hoek schoot: 3-0. In de 86e minuut bouwde Oranje de score nog verder uit toen de ingevallen Koopmeiners een afgemeten voorzet van Dumfries fraai raak kopte: 4-0.

Door de zege kan Hongarije het Nederlands elftal niet meer achterhalen in de stand op basis van het onderling resultaat en plaatst Oranje zich als nummer twee van de groep voor de kwartfinale in maart. Er rest in deze poule nog één wedstrijd. Die vindt komende dinsdag plaats in Zenica tegen Bosnië-Herzegovina. Duitsland is voor Nederland niet meer te achterhalen en gaat als groepswinnaar naar de kwartfinale.

