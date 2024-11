Hongaarse media foeteren na riante Oranje-zege: 'Harteloze VAR'

Het onwel worden van Ádám Szalai, assistent-bondscoach van Hongarije, is hét gespreksonderwerp in de Hongaarse media. Hongarije ging in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 onderuit tegen het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman werd hierbij in het zadel geholpen door een strafschop na een VAR-ingreep. In de Hongaarse kranten wordt gerept over een 'harteloze VAR'.

Nadat het spel ongeveer een kwartier heeft stilgelegen na de medische noodsituatie met Szalai, werd scheidsrechter Jesús Gil Manzano door de VAR naar het scherm geroepen voor een mogelijke handsbal. De Spaanse scheids had niet lang nodig voor zijn beslissing: een strafschop voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst benutte het buitenkansje, waarna Oranje na wederom een strafschop van Cody Gakpo en treffers van Denzel Dumfries en Teun Koopmeiners uitliep naar een 4-0 overwinning.

In de Hongaarse media is er de opluchting dat het goed lijkt te gaan met Szalai. De nederlaag doet er wat minder toe. "In de eerste minuten drongen de Hongaren aan, maar een doelpunt kwam er niet. En toen volgde het drama rondom Szalai”, schrijft Magyar Nemzet, dat kritiek heeft op de VAR. "Dominik Szoboszlai gaf als aanvoerder het signaal dat ze de wedstrijd gewoon uit wilden spelen, maar toen rende de arbitrage direct naar het videoscherm. Het bleek een harteloze VAR te zijn in Amsterdam.”

Het medische noodgeval bij Szalai zorgde ervoor dat voetbal bijzaak was voor de Hongaren. "De wedstrijd begon dramatisch, maar niet door de vele gemiste kansen”, blikt Nemzeti Sport terug. "Dumfries stond tussen de Hongaarse spelers, die elkaar vasthielden. Ze konden alleen maar hopen dat er geen tragedie zou plaatsvinden.”

Wel heeft het medium lovende woorden voor het Nederlands elftal. "De Nederlanders deden waar ze goed in waren, razendsnel combinatievoetbal, maar tegelijkertijd, was er het besef dat de Hongaren met hun hoofd heel ergens anders zaten. Deze Nederlandse voetballers zijn zelfverzekerd, een pittige rivaal voor heel veel grote landen. Maar dat staat allemaal in de schaduw van de grote angst die een klein kwartier in het stadion hing. Niemand kon zich vanavond losmaken van de situatie rondom Szalai. De uitslag van de wedstrijd was nooit het belangrijkste resultaat van de avond.”

Origo spreekt van 'surrealistische omstandigheden'

Volgens het Hongaarse Origo bepaalde 'het drama' rond Szalai de hele wedstrijd. "Spelers van Hongarije besloten de wedstrijd voort te zetten en dit gebeurde onder volkomen surrealistische omstandigheden”, doelt het medium op de strafschop die het Nederlands elftal direct na de hervatting kreeg. "Het goede nieuws is dat de toestand van Szalai stabiel is. Dit gaf vreugde, ondanks het resultaat", besluit Origo met een positieve noot.

