Hongaarse assistent-bondscoach Szalai laat van zich horen: 'Het gaat goed met mij'

Ádám Szalai is vanuit het ziekenhuis met een reactie gekomen, nadat hij zaterdagavond onwel werd tijdens het Nations League-duel tussen Nederland en Hongarije. De assistent-bondscoach laat via social media weten dat het goed met hem gaat.

Het treffen tussen Nederland en Hongarije in de Nations League was nog geen tien minuten onderweg toen de scheidsrechter zich vanwege een medisch noodgeval op de reservebank van Hongarije genoodzaakt zag om de wedstrijd met onmiddellijke ingang stil te leggen. Al snel bleek dat het om de 36-jarige Szalai ging.

Spelers vormden een menselijke muur om het slachtoffer om de situatie uit beeld te houden. Later werd dit gedaan met witte doeken. Toen Szalai bij kennis was, werd hij per brancard afgevoerd en met de ambulance vervoerd naar het AMC in Amsterdam. Vanuit het ziekenhuis heeft Szalai vannacht van zich laten horen via social media. "Bedankt voor alle berichten, het gaat goed", plaatste hij met emoticon van een hartje.

Hongaarse reacties op Szalai

De Hongaarse bondscoach Marco Rossi gaf na de wedstrijd ook al een korte update over Szalai. "Ádám is niet langer in gevaar. We wensen hem het beste. De spelers besloten door te gaan, maar na de penalty werd onze situatie moeilijker", sprak hij op de persconferentie.

Ook aanvoerder Dominik Szoboszlai kwam met een duidelijke conclusie na afloop. "We begonnen goed aan de wedstrijd vanavond, maar ik wens niemand toe mee te moeten maken wat wij mee hebben gemaakt vanavond. We bleven voor Ádám spelen, maar wat er gebeurde had natuurlijk wel invloed op onze prestaties. Die waren niet goed genoeg."

📲| Ádám Szalai via Facebook



“Thank you for all the messages, I am fine” ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/JqPqBkF0pC — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) November 16, 2024

