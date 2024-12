Louis van Gaal verrast Ajax-talenten: 'Bounida straalde van oor tot oor'

Louis van Gaal heeft dinsdagochtend voor een daverende verrassing gezorgd bij Ajax. De 73-jarige oud-trainer, thans adviseur van de raad van commissarissen van de Amsterdamse club, verruilde 'bij wijze van hoge uitzondering' zijn colbert weer eens voor het trainingspak en trad als coach op bij de maandelijkse top-talententraining, zo meldt De Telegraaf. Onder meer Damian van der Vaart en stonden met de legendarische trainer op het veld.

Ajax organiseert maandelijks een training waarin de grootste talenten van verschillende lichtingen (Onder-16, Onder-17, Onder-19 én Jong Ajax) bij elkaar worden gebracht. Dat gebeurt op initiatief van directeur voetbal Marijn Beuker, zo schrijft Ajax-watcher Mike Verweij in bovengenoemde krant. Het idee achter deze opzet is dat de toekomstige spelers van Ajax 1 op deze manier alvast aan elkaar kunnen wennen.

Normaal gesproken nemen 'specialistentrainers en/of de staf van het eerste' de talentengroep van Ajax onder hun hoede, maar deze dinsdag was het - bij absentie van Francesco Farioli en zijn collega's - dus de beurt aan Van Gaal. Tot zijn spelersgroep behoorden onder meer Jan Faberski, Aaron Bouwman en Mark Verkuijl (allen Jong Ajax) en Damian van der Vaart was een van de spelers van de Onder-19 die aanwezig was. Ook Bounida, die maandagavond nog debuteerde in Jong Ajax en daarbij direct scoorde tegen De Graafschap, was aanwezig: "Bounida straalde van oor tot oor", noteert Verweij.

"De training startte op zijn Van Gaals. De spelers kregen in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt wat de oud-bondscoach van ze verwachtte", valt verderop in het artikel te lezen. Van Gaal zou de verdere invulling van de verschillende oefeningen hebben overgelaten aan de trainers en vooral geobserveerd hebben.

