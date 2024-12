Pedro raakt tijdens duel tegen Ajax diep onder de indruk van een Ajacied

Lazio-aanvaller is donderdagavond onder de indruk geraakt van Ajax-middenvelder , zo heeft de Spaanse doelpuntenmaker na afloop van de wedstrijd laten weten tegenover Voetbal International.

Pedro was met een schitterend doelpunt bepalend voor zijn ploeg. De 37-jarige aanvaller zette op fraaie wijze de 1-3 op het scorebord, waarmee hij de lastige uitwedstrijd in het slot gooide. Pedro zag zijn elftal het niet makkelijk hebben in de Johan Cruijff ArenA: “Ajax speelde erg goed in mijn ogen en zeker in de tweede helft creëerden ze veel kansen. Het was een erg lastige opponent om tegen te spelen, en zeker in dit stadion. Uiteindelijk was ons team sterk vandaag en konden we de overwinning pakken", blikt de aanvaller terug.

De voormalig buitenspeler van Chelsea, FC Barcelona en AS Roma wordt door Voetbal International gevraagd naar de Ajacied die de meeste indruk op hem heeft gemaakt: “Wie de beste speler is van Ajax? Voor mij is dat wel echt Jordan Henderson", reageert de Spanjaard stellig: "Hij speelt erg goed, natuurlijk ook al toen hij bij Liverpool zat. Dat is bij Ajax niet anders."

Pedro staat door de overwinning op Ajax op een eerste plaats in de hoofdfase van de Europa League. Ajax is door de nederlaag uit de top acht (die zich rechtstreeks plaatst voor de volgende ronde) gevallen en moet het doen met een elfde plaats.

