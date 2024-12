De trainer van Lazio wordt plots hard aangepakt op de Nederlandse televisie: 'Wat een vreselijke man!'

De analisten van Voetbalpraat hebben geen goed woord over voor het feit dat Lazio-trainer Marco Baroni in de uitwedstrijd tegen Ajax helemaal geen beroep deed op . De aanvaller, die nog niet zo lang geleden actief was voor Fortuna Sittard, verkeert de laatste tijd in bloedvorm en had er heel veel zin in om tegen de club uit zijn geboortestad te spelen. Baroni hield hem echter de hele wedstrijd op de bank.

Noslin was in de aanloop naar de ontmoeting tussen Lazio en Ajax misschien wel hét onderwerp van gesprek. De aanvaller maakte begin dit kalenderjaar voor een bedrag van drie miljoen euro de overstap van Fortuna Sittard naar Hellas Verona, dat hem zes maanden later voor een bedrag van twaalf miljoen euro verkocht aan Lazio. Voor de club uit Rome maakte hij vorige week in de bekerwedstrijd tegen Napoli een hattrick. Een paar dagen later verzorgde Noslin als invaller de assist voor de winnende op bezoek bij datzelfde Napoli.

De aanvaller, geboren in Amsterdam, reisde dus in topvorm af naar de Nederlandse hoofdstad voor de krachtmeting met Ajax. Het werd in de aanloop naar de ontmoeting in de Europa League al duidelijk dat Lazio-trainer Baroni flink zou gaan rouleren omdat komend weekeinde de topper tegen Internazionale op het programma staat. Noslin begon op de bank en leek dus als invaller zijn opwachting te gaan maken, maar Baroni gunde hem niet eens een invalbeurt. “Wat een lullige trainer! Geef hem tien minuten. Ze spelen in Amsterdam, daar moet je dan toch een beetje oog voor hebben”, zo spreekt Perez in het programma Voetbalpraat van ESPN zijn verbazing uit over het besluit van Baroni.

Presentator Milan van Dongen sluit zich daarbij aan en noemt Baroni zelfs een ‘vreselijke man’. “Gisteren (woensdag, red.) op de persconferentie nog gezegd dat het zijn droomclub is. Dat verzin je toch niet?”, aldus Van Dongen. Kees Kwakman vindt het eveneens ‘ongelooflijk’. Vincent Schildkamp begrijpt daarentegen wel waarom Baroni besloot om Noslin niet binnen de lijnen te brengen. “Het stond toch geen 6-1? Die Italiaan bedacht gewoon dat ze de 3-1 over de streep moesten trekken, dus die bracht geen aanvaller.” Dat Noslin in topvorm verkeert, doet er volgens de commentator niet toe. “Zo denken Italianen toch niet? Ze staan met 3-1 voor, die willen graag dat het 3-1 blijft. Dan ga je toch geen aanvaller brengen?”

